Шок: Расплавленный чугун обрушился на людей на заводе в Новокузнецке

29 января 2019 года на YouTube опубликовали видео момента ЧП на ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке, где расплавленный чугун вылился на людей. В результате происшествия пострадали три человека, женщина-машинист попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Видео опубликовал сайт «Новокузнецк.RU».
На кадрах виден момент ЧП. По данным СК, произошел всплеск раскаленного чугуна из-за случайно упущенной чушки во время чистки печи. На видео можно заметить, как происходит выплеск, после чего по помещению быстро распространяется дым. После того, как дым рассеивается, становится видно человека, оказавшегося в горящей кабине. Пожар пытаются потушить снизу.
По факту произошедшего уже организовали проверку. Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Следственного комитета.
26 января на Евраз ЗСМК произошла нештатная ситуация, которая привела к массовому травмированию работников. На больничных койках оказались три человека. Один из пострадавших сотрудников находится в реанимации с ожогом более 50% тела в крайне тяжелом состоянии, жизни других сейчас ничего не угрожает.
В следственном отделе СУ СК РФ по Кемеровской области прокомментировали случившееся для Сити-н. Как сообщила старший следователь Катерина Гузенко, сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося. На данный момент установлено, что в доменной печи №2 производились работы по расчистке главного желоба. В результате разбрызгивания горячего чугуна брызги попали на кабину крана и на людей, которые были поблизости. Пострадали машинист и двое горновых. Машинист крана не могла выбраться из горящей кабины.
Сейчас следователи выяснят, каким образом на предприятии ведется контроль за соблюдением норм безопасности и какие именно нарушения привели к ЧП.
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Какой ужас!
Дай им сил справится со всеми трудностями !
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Вот она модернизация производства…
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