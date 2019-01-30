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Шок: Расплавленный чугун обрушился на людей на заводе в Новокузнецке

В результате ЧП пострадали трое рабочих, женщина-машинист находится в тяжелом состоянии с ожогами 50% тела.(ВИДЕО ЧП)

30.01.2019 Фото: Стоп-кадр с видео 2 коммент.
 
Шок: Расплавленный чугун обрушился на людей на заводе в Новокузнецке

Цех залило горячим чугуном из печи

29 января 2019 года на YouTube опубликовали видео момента ЧП на ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке, где расплавленный чугун вылился на людей. В результате происшествия пострадали три человека, женщина-машинист попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Видео опубликовал сайт «Новокузнецк.RU».

На кадрах виден момент ЧП. По данным СК, произошел всплеск раскаленного чугуна из-за случайно упущенной чушки во время чистки печи. На видео можно заметить, как происходит выплеск, после чего по помещению быстро распространяется дым. После того, как дым рассеивается, становится видно человека, оказавшегося в горящей кабине. Пожар пытаются потушить снизу.

По факту произошедшего уже организовали проверку. Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Следственного комитета.

26 января на Евраз ЗСМК произошла нештатная ситуация, которая привела к массовому травмированию работников. На больничных койках оказались три человека. Один из пострадавших сотрудников находится в реанимации с ожогом более 50% тела в крайне тяжелом состоянии, жизни других сейчас ничего не угрожает.

В следственном отделе СУ СК РФ по Кемеровской области прокомментировали случившееся для Сити-н. Как сообщила старший следователь Катерина Гузенко, сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося. На данный момент установлено, что в доменной печи №2 производились работы по расчистке главного желоба. В результате разбрызгивания горячего чугуна брызги попали на кабину крана и на людей, которые были поблизости. Пострадали машинист и двое горновых. Машинист крана не могла выбраться из горящей кабины.

Сейчас следователи выяснят, каким образом на предприятии ведется контроль за соблюдением норм безопасности и какие именно нарушения привели к ЧП.

Видео Новокузнецк.RU


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Какой ужас!
    Дай им сил справится со всеми трудностями !

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    Вот она модернизация производства… 8)

    Thumb up 6 Thumb down 1

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