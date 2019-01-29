Воспитание детей могут внести в трудовой стаж женщинам России

Уполномоченный по правам ребенка также высказалась в пользу работы для женщин из дома по семейным обстоятельствам.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает засчитывать женщинам воспитание детей в качестве трудового стажа.

«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию засчитывалась в трудовой стаж женщины», — сказала Москалькова журналистам.

По ее словам, для обеспечения прав женщин в стране также необходимо легализовать и дать право финансировать кризисные центры для женщин, которые, по словам уполномоченного, оправдали себя, но в настоящее время существуют за счёт волонтеров.

«У государства должно быть право их содержать, выделять им помещения и финансировать их деятельность», — сказала Москалькова.

По ее словам, также необходимо дать женщинам возможность работать из дома, если это связано с семейными обстоятельствами и не нанесет ущерб работе.

Ранее власти уже выступали с инициативой по учету времени ухода за детьми в трудовом стаже женщин.

Источник: Интерфакс