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Воспитание детей могут внести в трудовой стаж женщинам России

По словам Москальковой, также необходимо дать женщинам возможность работать из дома, если это связано с семейными обстоятельствами и не нанесет ущерб работе.

29.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Воспитание детей могут внести в трудовой стаж женщинам России

Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин

Уполномоченный по правам ребенка также высказалась в пользу работы для женщин из дома по семейным обстоятельствам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает засчитывать женщинам воспитание детей в качестве трудового стажа.

«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию засчитывалась в трудовой стаж женщины», — сказала Москалькова журналистам.

По ее словам, для обеспечения прав женщин в стране также необходимо легализовать и дать право финансировать кризисные центры для женщин, которые, по словам уполномоченного, оправдали себя, но в настоящее время существуют за счёт волонтеров.

«У государства должно быть право их содержать, выделять им помещения и финансировать их деятельность», — сказала Москалькова.

По ее словам, также необходимо дать женщинам возможность работать из дома, если это связано с семейными обстоятельствами и не нанесет ущерб работе.

Ранее власти уже выступали с инициативой по учету времени ухода за детьми в трудовом стаже женщин.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Хочу ещё совковый вуз засчитать, если отработал по распределению.

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