Техосмотр личного автотранспорта хочет отменить Госдума

Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается отменить технический осмотр для личного автотранспорта, следует из электронной базы данных ГД.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, по действующему законодательству, критерием исключения транспортных средств из-под регулирования законодательства о техосмотре является объем двигателя, мощность и максимальная скорость, которую может развивать транспортное средство.

Авторы проекта в то же время ссылаются на статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, согласно которой, за первые девять месяцев 2018 года среди ДТП доля происшествий по причине технических неисправностей транспортных средств составила всего 3,8%. При этом более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети. Кроме того, в указанные 3,8% включены также ДТП с участием всех транспортных средств, используемых в коммерческих, личных и других целях. Таким образом, отмечают эсеры, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является незначительной.

«Представляется, что действующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств… Представляется обоснованным расширить перечень транспортных средств, не подпадающих под действие законодательства о техническом осмотре в целях исключения проведения обязательного технического осмотра для транспортных средств, используемых гражданами — физическими лицами для личных нужд», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы подчеркивают, что реализация положений проекта направлена на совершенствование действующего регулирования в сфере техосмотра транспортных средств и улучшение положения физических лиц — собственников транспорта, использующих его в личных целях.

Источник: РИА Новости