«Выросла до 34,5 тыс. рублей средняя зарплата в Бердске»

Новосибирскстат обнародовал средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу. Зарплаты жителей Новосибирской области стали больше и теперь занимают 7-е место в списке, обогнав Омскую и Алтайскую области и республику Алтай.

«Средние зарплаты новосибирцев и жителей области поднялись до 34 500 рублей, по сравнению с данными на октябрь, когда средняя зарплата в нашем регионе составила 34 339 рублей. При этом средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу за январь-ноябрь 2018 года составили 36 602 рубля. Одни из высоких зарплат оказались в Красноярском крае: там средний заработок составил 43 875 рублей. Далее идет Иркутская область (средняя зарплата — 41 233 рубля) и Томская область (средняя зарплата — 40 396 рублей)», — сообщает Новосибирскстат.

Также больше новосибирцев зарабатывают в Кемеровской области (средняя зарплата — 36 589 рублей), Хакасии (средняя зарплата — 36 442 рубля), также выше зарплаты в республике Тыва — там заработок составил 34 607 рублей.

Ниже новосибирских зарплаты только в Омской области — 32 407 рублей, республике Алтай — 29 661 рубль и самые низкие в Алтайском крае — 24 944 рубля.