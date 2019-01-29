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Выросла до 34,5 тыс. рублей средняя зарплата в Бердске

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Выросла до 34,5 тыс. рублей средняя зарплата в Бердске

Больше всех в Сибири «по среднему» зарабатывают в Красноярском крае и Иркутской области. Меньше всех — на Алтае.

29.01.2019 Фото: pixabay 21 коммент.
 
Выросла до 34,5 тыс. рублей средняя зарплата в Бердске

Статистики подсчитали, что средние зарплаты жителей НСО стали больше

Новосибирскстат обнародовал средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу. Зарплаты жителей Новосибирской области стали больше и теперь занимают 7-е место в списке, обогнав Омскую и Алтайскую области и республику Алтай.

«Средние зарплаты новосибирцев и жителей области поднялись до 34 500 рублей, по сравнению с данными на октябрь, когда средняя зарплата в нашем регионе составила 34 339 рублей. При этом средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу за январь-ноябрь 2018 года составили 36 602 рубля. Одни из высоких зарплат оказались в Красноярском крае: там средний заработок составил 43 875 рублей. Далее идет Иркутская область (средняя зарплата — 41 233 рубля) и Томская область (средняя зарплата — 40 396 рублей)», — сообщает Новосибирскстат.

Также больше новосибирцев зарабатывают в Кемеровской области (средняя зарплата — 36 589 рублей), Хакасии (средняя зарплата — 36 442 рубля), также выше зарплаты в республике Тыва — там заработок составил 34 607 рублей.

Ниже новосибирских зарплаты только в Омской области — 32 407 рублей, республике Алтай — 29 661 рубль и самые низкие в Алтайском крае — 24 944 рубля.


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(21) Комментариев

  1. Работник зеленого магазина

    НВР.
    Не, не поднялась…
    Как получал 16 тысяч, так и получаю…За 200 часов работы.
    :-!

    Thumb up 13 Thumb down 2

    • Аноним

      «Не, не поднялась…
      Как получал 16 тысяч, так и получаю…За 200 часов работы.»

      Согласен на все 100%! Как было так и осталось!

      Thumb up 11 Thumb down 0

  2. Аноним

    Журналисты, ну пожалуйста узнайте и напечатайте про методику определения средней по региону зарплаты. Люди не верят этим цифрам, потому что живут в реальном мире и получают реальную зар.плату, которая на половину меньше, это в лучшем случае.

    Thumb up 12 Thumb down 0

    • Аноним

      У нас с мужем средняя так и выходит. Реально.
      А на меньшую и прожить тяжело.

      Thumb up 0 Thumb down 11

    • Аноним

      А какая может быть методика, среднее арифметическое как считается в пятом классе учат, в администрации подняли зарплаты — поднялась средняя, только при этом все скромно умалчивают что 70% населения получают зарплату ниже этой средней.

      Thumb up 8 Thumb down 0

  3. Аноним

    Седьмое место какой же это позор для города ученых, для промышленного центра (когда-то нищая Тыва стала выше уровнем достатка!). И опять в погоне за красивыми заголовками редакторы вводят в заблуждение: 34500 это все-таки по области, а в Бердске эта цифра думаю гораздо ниже, и место в СФО у него не седьмое, а наверно двадцать седьмое! Вот вам и расселение частного сектора — в ближайшее время побегут отсюда сверкая пятками, и мигранты обещанные не спасут, раз уже в Казахстане зарплаты больше наших становятся.

    Thumb up 8 Thumb down 0

    • a.danilov

      » это все-таки по области» ©
      «по области» это где?
      Бердск не область?

      Thumb up 2 Thumb down 3

      • Аноним

        Мда. Бердск — область.
        Новосиб — 40, Бердск — 33, Искитим, Обь — 31, каргаты, сузуны — 25. Примерно так, средняя — 34,5.
        В заголовке что написано? Понятно объяснил?

        Thumb up 0 Thumb down 6

        • a.danilov

          не очень.
          Не увидел, где в тексте «Новосиб — 40, Бердск — 33, Искитим, Обь — 31, каргаты, сузуны — 25. Примерно так, средняя — 34,5.» ?

          Thumb up 2 Thumb down 3

          • Аноним

            Хорошо попробую ещё раз.
            Да в тексте этого нет, но я знаю как считается среднее арифметическое, и для объяснения представил примерное распределение зарплат. Это все равно что в искитимской деревне Рощинка, где зарплаты выше 8-10 не бывает, в местной газете напишут «у нас зарплаты 34,5!» (А что это же наша область).
            Всё равно не понятно?

            Thumb up 5 Thumb down 2

            • Аноним

              а еще за счет увеличения зп чиновника, растет и средняя, т.е. чтоб поднять среднюю зп, нужно чиновнику поднять себе, вот как то так.

              Thumb up 3 Thumb down 0

        • Аноним

          «Мда. Бердск — область.
          Новосиб — 40, Бердск — 33, Искитим, Обь — 31, каргаты, сузуны — 25. Примерно так, средняя — 34,5.
          В заголовке что написано? Понятно объяснил?»

          Это больше на прогноз погоды , до конца недели похоже, к зарплатам жителей Бердска , даже близко не попали! Хотя в администрации, на управляющих должностях, у маленьких начальников, примерно такая зарплата и будет, но таких в Бердске единицы!

          Thumb up 5 Thumb down 2

  4. Аноним

    ой ну вы прям как малые дети!!! это как в анекдоте про средную температуру по больнице :в морге 0 , в кабинете глав.врача +30.а в среднем у всех по 20!!!вполне комфортно у всех!!!

    Thumb up 7 Thumb down 0

  5. Аноним

    «Выросла до 34,5 тыс. рублей средняя зарплата в Бердске»

    Пожалуйста, опубликуйте фамилии этих счастливчиков! Подозреваю, что если такие в природе есть, то их не так много и это будет вам вполне по силам!

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  6. Аноним

    …А в средне мы все едим голубцы с мясом……

    Thumb up 8 Thumb down 0

  7. Михаил

    Насколько я знаю, то расчет этот делается по бюджетникам, где очень много чинуш с космическими зарплатами по 100-200 т.р. Отсюда и такая средняя З/П, а в реальности, думаю, что больше 25 т.р. не наберётся.

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  8. Аноним

    «Есть три вида лжи:ложь,наглая ложь и статистика»

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