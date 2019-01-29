«Выросла до 34,5 тыс. рублей средняя зарплата в Бердске»

Статистики подсчитали, что средние зарплаты жителей НСО стали больше
Новосибирскстат обнародовал средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу. Зарплаты жителей Новосибирской области стали больше и теперь занимают 7-е место в списке, обогнав Омскую и Алтайскую области и республику Алтай.
«Средние зарплаты новосибирцев и жителей области поднялись до 34 500 рублей, по сравнению с данными на октябрь, когда средняя зарплата в нашем регионе составила 34 339 рублей. При этом средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу за январь-ноябрь 2018 года составили 36 602 рубля. Одни из высоких зарплат оказались в Красноярском крае: там средний заработок составил 43 875 рублей. Далее идет Иркутская область (средняя зарплата — 41 233 рубля) и Томская область (средняя зарплата — 40 396 рублей)», — сообщает Новосибирскстат.
Также больше новосибирцев зарабатывают в Кемеровской области (средняя зарплата — 36 589 рублей), Хакасии (средняя зарплата — 36 442 рубля), также выше зарплаты в республике Тыва — там заработок составил 34 607 рублей.
Ниже новосибирских зарплаты только в Омской области — 32 407 рублей, республике Алтай — 29 661 рубль и самые низкие в Алтайском крае — 24 944 рубля.
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НВР.
Не, не поднялась…
Как получал 16 тысяч, так и получаю…За 200 часов работы.
13 2
«Не, не поднялась…
Как получал 16 тысяч, так и получаю…За 200 часов работы.»
Согласен на все 100%! Как было так и осталось!
11 0
Журналисты, ну пожалуйста узнайте и напечатайте про методику определения средней по региону зарплаты. Люди не верят этим цифрам, потому что живут в реальном мире и получают реальную зар.плату, которая на половину меньше, это в лучшем случае.
12 0
У нас с мужем средняя так и выходит. Реально.
А на меньшую и прожить тяжело.
0 11
«У нас с мужем средняя так и выходит. Реально.
А на меньшую и прожить тяжело.»
А вы на каких должностях и в какой сфере зарплату получаете? Подозреваю, что это очень большой секрет…… У нас вот с мужем и близко, так не выходит.
11 0
каменщик и инженерно-технический работник (специалист).
0 0
строительство и производство.
0 0
А какая может быть методика, среднее арифметическое как считается в пятом классе учат, в администрации подняли зарплаты — поднялась средняя, только при этом все скромно умалчивают что 70% населения получают зарплату ниже этой средней.
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Седьмое место какой же это позор для города ученых, для промышленного центра (когда-то нищая Тыва стала выше уровнем достатка!). И опять в погоне за красивыми заголовками редакторы вводят в заблуждение: 34500 это все-таки по области, а в Бердске эта цифра думаю гораздо ниже, и место в СФО у него не седьмое, а наверно двадцать седьмое! Вот вам и расселение частного сектора — в ближайшее время побегут отсюда сверкая пятками, и мигранты обещанные не спасут, раз уже в Казахстане зарплаты больше наших становятся.
8 0
» это все-таки по области» ©
«по области» это где?
Бердск не область?
2 3
Мда. Бердск — область.
Новосиб — 40, Бердск — 33, Искитим, Обь — 31, каргаты, сузуны — 25. Примерно так, средняя — 34,5.
В заголовке что написано? Понятно объяснил?
0 6
не очень.
Не увидел, где в тексте «Новосиб — 40, Бердск — 33, Искитим, Обь — 31, каргаты, сузуны — 25. Примерно так, средняя — 34,5.» ?
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Хорошо попробую ещё раз.
Да в тексте этого нет, но я знаю как считается среднее арифметическое, и для объяснения представил примерное распределение зарплат. Это все равно что в искитимской деревне Рощинка, где зарплаты выше 8-10 не бывает, в местной газете напишут «у нас зарплаты 34,5!» (А что это же наша область).
Всё равно не понятно?
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а еще за счет увеличения зп чиновника, растет и средняя, т.е. чтоб поднять среднюю зп, нужно чиновнику поднять себе, вот как то так.
3 0
«Мда. Бердск — область.
Новосиб — 40, Бердск — 33, Искитим, Обь — 31, каргаты, сузуны — 25. Примерно так, средняя — 34,5.
В заголовке что написано? Понятно объяснил?»
Это больше на прогноз погоды , до конца недели похоже, к зарплатам жителей Бердска , даже близко не попали! Хотя в администрации, на управляющих должностях, у маленьких начальников, примерно такая зарплата и будет, но таких в Бердске единицы!
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ой ну вы прям как малые дети!!! это как в анекдоте про средную температуру по больнице :в морге 0 , в кабинете глав.врача +30.а в среднем у всех по 20!!!вполне комфортно у всех!!!
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«Выросла до 34,5 тыс. рублей средняя зарплата в Бердске»
Пожалуйста, опубликуйте фамилии этих счастливчиков! Подозреваю, что если такие в природе есть, то их не так много и это будет вам вполне по силам!
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…А в средне мы все едим голубцы с мясом……
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Насколько я знаю, то расчет этот делается по бюджетникам, где очень много чинуш с космическими зарплатами по 100-200 т.р. Отсюда и такая средняя З/П, а в реальности, думаю, что больше 25 т.р. не наберётся.
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«а в реальности, думаю, что больше 25 т.р. не наберётся.»
И то грязными! На руки и того меньше.
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«Есть три вида лжи:ложь,наглая ложь и статистика»
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