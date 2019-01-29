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Самая молодая педофилка получила тюремный срок в Британии

18-летней сотруднице детсада Софи Элмс дали почти 8 лет тюрьмы за сексуальное насилие над детьми в возрасте двух и трех лет.

29.01.2019 Фото: скриншот твиттер Нет комментариев
 
Самая молодая педофилка получила тюремный срок в Британии

18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс

Самая молодая в истории Великобритании женщина отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против несовершеннолетних, пишет Mirror.

Отмечается, что 18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс созналась в 16 фактах сексуального насилия против двоих детей в возрасте двух и трех лет. Преступления совершались в период с декабря 2016 года до марта прошлого вне территории детского учреждения.

Отмечается, что на слушании ее дела в понедельник судья эмоционально выразилась в адрес преступницы.

«Жизни их семей поломаны, и это ты их сломала. Они никогда не отойдут от этого», — сказала вершительница правосудия.

Источник: РИА Новости


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