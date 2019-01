Самая молодая педофилка получила тюремный срок в Британии

Самая молодая в истории Великобритании женщина отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против несовершеннолетних, пишет Mirror.

Отмечается, что 18-летняя сотрудница детского сада Софи Элмс созналась в 16 фактах сексуального насилия против двоих детей в возрасте двух и трех лет. Преступления совершались в период с декабря 2016 года до марта прошлого вне территории детского учреждения.

Dad of girl abused by convicted female paedophile says ‘lives are destroyed’ https://t.co/EPhW2n3Fii pic.twitter.com/42QhuzV4ZC

— Daily Mirror (@DailyMirror) 28 января 2019 г.