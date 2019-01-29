Перехват самолета-разведчика США над Балтикой попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолета-разведчика P-8A Poseidon.

На записи, снятой из кабины пилота истребителя, с разных ракурсов показан самолет, который летит над морем.

Видео Минобороны России



В понедельник, 28 января, Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США, приближавшийся к границе России, в небе над Балтийским морем. Истребитель ВКС приблизился к нему на безопасное расстояние и вернулся на аэродром, после того как американский самолет удалился от российской границы.

Аналогичный инцидент произошел со шведским самолетом-разведчиком Gulfstream 24 января. Он также двигался в сторону границы России со стороны Балтийского моря, кроме того, у него не был включен транспондер. После отдаления самолета-разведчика российский истребитель вернулся на аэродром.

Источник: РБК