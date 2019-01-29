МВД: Компромат на Россию собирают через ее граждан за границей

Замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что за рубежом пытаются собрать компромат на Россию.

Выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, Зубов отметил, что усиливается давление на россиян, которые живут или работают за границей и имеют там собственность, активы.

«Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом», — сказал он.

В этой связи замминистра назвал сохранение стабильности в стране главной задачей органов внутренних дел.

Источник: РИА Новости