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Скотчем заклеила рот детям воспитательница в детсаду Омска

Следственный комитет проверяет сообщения в соцсетях и СМИ об издевательствах над малышами.

29.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Скотчем заклеила рот детям воспитательница в детсаду Омска

Омский детсад проверяют следователи

Омские следователи начали проверку по публикации из СМИ о противоправных действиях воспитателя, сообщили в понедельник в региональном управлении СКР.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в социальной сети и в ряде средств массовой информации о том, что в омском детском саду воспитательница связывала детей и заклеивала скотчем рот малышам.

В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.


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