Скотчем заклеила рот детям воспитательница в детсаду Омска

Омские следователи начали проверку по публикации из СМИ о противоправных действиях воспитателя, сообщили в понедельник в региональном управлении СКР.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в социальной сети и в ряде средств массовой информации о том, что в омском детском саду воспитательница связывала детей и заклеивала скотчем рот малышам.

В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.