В 17 млрд рублей оценили коллекцию недвижимости бывшего вице-премьера Шувалова

Дубай, Лондон, Москва, тысячи квадратных метров и миллиарды рублей оценочной стоимости — все это относится к дворцам и квартирам Игоря Шувалова, нынешнего главы Внешэкономбанка. Бывший вице-премьер правительства скопил внушительную коллекцию недвижимости, часть из которой он всеми правдами и полуправдами скрывает от обязательной декларации.

Дальние берега

Часть объектов, попавших в расследование «Собеседника», уже были известны широкой общественности ранее, часть была обнародована впервые. Общую стоимость всех попавших в каталог объектов журналисты оценили в сумму, равную почти 17 млрд рублей.

Свою виллу в Дубае семья Шуваловых скрывала несколько лет, передав ее в собственность британской компании Regional Property Developments Ltd, после чего арендовав. Звучит бессмысленно, если не знать, что зарубежной компанией владеет дочь главы ВЭБа Мария Шувалова, а до этого владели его жена и сын. Площадь особняка, расположенного на одном из «листьев» искусственного острова Пальма Джумейра, превышает 650 кв. метров, а стоимость — $8 млн.

Трюк с арендой своей недвижимости Шувалов провернул и с лесным замком Бургау, который построен на берегу альпийского озера Аттерзе в Австрии. Площадь дома составляет почти полторы тысячи квадратных метров. Замок также оказался оформлен на одну из шуваловских фирм. В свое время здание хотел купить олигарх Роман Абрамович.

Арендованной оказалась и лондонская квартира Шувалова в особняке Whitehall Court. К слову, приобрести квартиру в этом доме можно только с персонального разрешения английской королевы. В аренду же ее сдает фирма «Сова Недвижимость» — семейная фирма Шуваловых. Площадь квартиры, получившейся из объединения двух соседних, составляет 424 кв. м: шесть спален, каминный зал и гостиная с видом на Темзу.

Столичные излишества

В Мосева Шуваловы, в частности, владеют квартирой в ЖК бизнес-класса «Редан» на Можайском шоссе. Дуплекс площадью 170,6 м2, поделенный между банкиром, его супругой и дочерью Марией. Как утверждает «Собеседник», квартиры такой площади в декларации Шувалова не было указано никогда. Выйти на ее след удалось благодаря Ольге Шуваловой — супруга бывшего вице-премьера указала ее адрес при регистрации своей офшорной компании Severin Enterprises Inc.

«Еще две незадекларированные квартиры Шувалова (129,3 и 192,3 м2) расположены на улице Косыгина на Воробьевых горах, в особняке для бывшей советской номенклатуры. Сначала Ольга Шувалова приобрела там лишь одну квартиру – у наследников экс-председателя КГБ Виталия Федорчука, а соседнее жилье выкупил у семьи бывшего зам. главы администрации Ельцина Евгения Савостьянова управляющий активами Шувалова Сергей Котляренко. Но потом Котляренко уступил свою покупку Шуваловым, и сегодня их недвижимость на Косыгина оформлена на «Сову Недвижимость»», — сообщает издание.

Основное же шуваловское поместье находится возле МКАД в поселке Заречье. Здесь выстроен особняк площадью почти 4,2 тысячи кв. метров, который, как водится, сдается в аренду через «Сова Недвижимость», а также несколько прилегающих построек: гараж, дом охраны и персональный оздоровительный комплекс на 666,8 м2. Ничто из последнего Шувалов никогда не указывал в декларации даже как арендованные или находящиеся у него в пользовании. Неподалеку расположено и поместье дочери банкира с новым домом в 734,1 м2. До Марии владельцем виллы значился сын Шувалова Евгений, а еще раньше часть поместья принадлежала, как и в истории с квартирами на Воробьевых, Сергею Котляренко.

Через Котляренко вице-премьер правительства купил себе и «царь-квартиру», как назвал ее Алексей Навальный, в сталинской высотке на Котельнической набережной. Доверенное лицо Шувалова скупило десяток соседних квартир на 14-м этаже высотки общей площадью 719 м2, объединив их в одну. Сергей Котляренко подтвердил, что действительно совершал сделки не для себя, а для своего патрона, добавив, что позже «царь-квартира» может быть официально переоформлена на Шувалова.

Фамилия Котляренко вывела журналистов на еще одни апартаменты, с которыми связан Шувалов. Как выяснили журналисты, на имя Сергея Котляренко с 2014 года оформлены апартаменты премиум-класса в 298,9 м2 на третьем этаже жилого комплекса St. Nickolas на Никольской улице. Стоит такое отреставрированное удовольствие около полумиллиарда рублей. «Это самая шикарная квартира в одном из самых шикарных домов Москвы», — пишет «Собеседник».

В аналогичную сумму — 500 млн рублей — журналисты оценили 490-метрового пентхауса в «Груббер Хаус» у Белого дома, который оформлен на Ольгу Шувалову. Соседями Шуваловых по этажу был Иосиф Кобзон. Сегодня пентхаус оформлен на АО «Бизнес Групп», которым руководит Лилия Арановская. Одновременно Арановская возглавляет фирму «ПрофДир» Котляренко, которая управляет активами Игоря Шувалова.

Богатый человек

Представитель Шувалова Александр Мачевский пояснил «Собеседнику», что его хозяин указывает в своей декларации всю недвижимость, которой владеет официально. А если какой-то из дворцов в декларацию не попал, значит он является инвестицией, которой уже управляет траст Шувалова, и к личной недвижимости государственного деятеля не имеет никакого отношения. При этом Мачевский не объяснил, зачем тогда Шувалову арендовать недвижимость самому у себя.

«Про Арбат не знаю, но если допустить, что пентхаус там принадлежит Игорю Ивановичу, то это тоже может быть инвестиция и он не обязан указывать ее нигде. Тут главное, что Игорь Иванович – богатый человек. Он что, не может купить пентхаус?», — искренне удивился представитель Шувалова.

Между тем, по словам замдиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Россия» Ильи Шуманова, аренда жилья у самого себя формально не противоречит закону, хотя может быть попыткой срыть коррупционные нарушения: «Российское законодательство не подразумевает указания в декларации сведений об объектах недвижимости, принадлежащих коммерческим и некоммерческим организациям подотчетного лица. Нарушений в этом нет, но это неоднозначная история с точки зрения этики. В том, чтобы оформлять жилую недвижимость на юридическое лицо, а затем его же арендовать, нет экономического смысла. Зачастую это делается с целью сокрытия чиновником информации о принадлежащих ему объектах недвижимости».

Источник: pasmi.ru