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Захар Смушкин принял участие в XI Петербургском международном инновационном форуме

Гостей мероприятия приветствовал нынешний врио губернатора – А. Д. Беглов.

28.01.2019 Нет комментариев
 
Захар Смушкин принял участие в XI Петербургском международном инновационном форуме

Захар Смушкин  участвовал в заседаниях ПМИФ – 2018, состоявшегося в конце прошлого года. Крупнейшее конгрессно-выставочное событие Северо-Запада проходило 28-30 ноября в здании «Экспофорума». На разных площадках форума собрались более 10 000 специалистов, инвесторов, предпринимателей.

Гостей мероприятия приветствовал нынешний врио губернатора – А. Д. Беглов. Он отметил, что инвестпроекты и стартапы, представленные на форуме, укрепляют имидж Санкт-Петербурга как ведущего интеллектуального центра РФ и Европы.

Проект «ИТМО Хайпарк» демонстрировался на экспозиции ПМИФ

На одной из центральных выставок ПМИФ – 2018 посетители могли увидеть проект «ИТМО Хайпарка». Этот инвестпроект реализует компания «Старт Девелопмент», возглавляемая миллиардером Захаром Смушкиным.

Научно-образовательный центр с жилым кампусом отвечает стандарту нового поколения «Green Zoom Университеты». Это первый российский стандарт, созданный в ИТМО специально для строительства инновационных центров по модели smart-sity.

Проект «Хайпарка» стал показательным примером научно-технологического комплекса мирового уровня, разработанным в России.

Технологические и энергосберегающие решения, использованные в создании петербургского Иннограда, в будущем могут применяться при строительстве других инновационных центров страны.

«ИТМО Хайпарк» – это часть масштабного инвестпроекта «Южный», города-спутника, который строит УК «Старт Девелопмент» на юге Петербурга. На площади 400 000 м² разместятся жилые и научные корпуса, лаборатории, наукоемкие производства. В кампусе будут жить и учиться 3 600 студентов; там же получат рабочие места 3 000 сотрудников университета.

Проект «Южный» стал примером интеграции ОЭЗ в городскую среду

Захар Давидович Смушкин, совладелец и глава «Старт Девелопмент», принял участие в круглом столе ПМИФ, проходившем 29 ноября. Темой этого мероприятия стала трансформация инфраструктуры инновационных промышленных территорий и особых экономических зон под тренды экономики. Доклад бизнесмена был посвящен городу-сателлиту «Южный». На примере проекта рассматривалась интеграция ОЭЗ в окружающую городскую среду.

В течение трех дней участники ПМИФ могли ознакомиться с презентацией «ИТМО Хайпарка». На выставочном стенде были представлены варианты оригинальных архитектурных концепций кампуса. Гости мероприятия могли проголосовать за лучшую идею архитекторов.


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