Это правда: Для оплаты счета от Новосибирскэнергосбыт нужно отправлять код на номер 900?

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Получил сегодня смс: Для оплаты счета от Новосибирскэнергосбыт отправьте код на номер 900.

Хочу узнать: плату за электроэнергию по-прежнему принимает Новосибирскэнергосбыт или это мошенники? Но почему тогда пользуются официальным номером 900? Может, городские власти объяснят?