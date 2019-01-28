Это правда: Для оплаты счета от Новосибирскэнергосбыт нужно отправлять код на номер 900?

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Отправь а потом расскажешь
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Отправьте код на номер 900…
Если нажать «ответить», то ваш код отправится на номер, который расположен внизу присланного вам сообщения.
А он отнюдь не 900. Дочитайте до конца сообщение.
Вам-то какая разница, кому переылать свой код: Грефу (нельзя оскорблять в связи с новыми законами)), Новосибирскэнергосбыту — иностранному офшору или альтернативному отечественному мошеннику с какой-нибудь российской зоны?
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Скорее всего вы раньше через сбер онлайн оплачивали и он иногда «ненавязчиво» напоминает, что можно оплатить через него (типа шаблон платеже).
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P.S. Я обычно оплачиваю в личном кабинете на сайте новосибирскэнергосбыта. ( Это тоже посредник-но наиболее аффилированный и уполномоченный принимать платежи за электроэнергию).
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=Как работает Автоплатеж?
Автоплатеж по выставленному счёту:
1. Вы подключаете автоплатёж по выставленному счёту. Вы можете задать «максимальную сумму» платежа – если придет счет больше этой суммы, счет будет оплачен только после Вашего подтверждения. → 2. Банк каждый месяц проверяет счёт от вашей управляющей компании → 3. Банк списывает с карты оплату → 4. Счёт оплачен вовремя и с точностью до копейки=
— Таково разъяснение Сбера.
=…обычно оплачиваю в личном кабинете на сайте новосибирскэнергосбыта…=
— но счёт плательщика открыт в банке, а не у поставщика эл.энергии. Поэтому в любом случае оплата происходит ч/з Сбербанк.
Код запрашивается с номера 900, на который и запрашивается подтверждение. А не абы куда.
Хотя, действительно, нужно внимательно читать СМСки и не спешить нажимать на «ответ»
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10 рублей отправь для проверки.
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