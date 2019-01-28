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Это правда: Для оплаты счета от Новосибирскэнергосбыт нужно отправлять код на номер 900?

Хочу узнать: плату за электроэнергию по-прежнему принимает Новосибирскэнергосбыт или это мошенники?

28.01.2019 6 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

Получил сегодня смс: Для оплаты счета от Новосибирскэнергосбыт отправьте код на номер 900.
Хочу узнать: плату за электроэнергию по-прежнему принимает Новосибирскэнергосбыт или это мошенники? Но почему тогда пользуются официальным номером 900? Может, городские власти объяснят?


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Отправь а потом расскажешь

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  2. Аноним

    Отправьте код на номер 900…
    Если нажать «ответить», то ваш код отправится на номер, который расположен внизу присланного вам сообщения.
    А он отнюдь не 900. Дочитайте до конца сообщение.

    Вам-то какая разница, кому переылать свой код: Грефу (нельзя оскорблять в связи с новыми законами)), Новосибирскэнергосбыту — иностранному офшору или альтернативному отечественному мошеннику с какой-нибудь российской зоны?
    :-D

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  3. Алексей

    Скорее всего вы раньше через сбер онлайн оплачивали и он иногда «ненавязчиво» напоминает, что можно оплатить через него (типа шаблон платеже).

    Thumb up 0 Thumb down 1

  4. Алексей

    P.S. Я обычно оплачиваю в личном кабинете на сайте новосибирскэнергосбыта. ( Это тоже посредник-но наиболее аффилированный и уполномоченный принимать платежи за электроэнергию).

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  5. Зелёная

    =Как работает Автоплатеж?
    Автоплатеж по выставленному счёту:

    1. Вы подключаете автоплатёж по выставленному счёту. Вы можете задать «максимальную сумму» платежа – если придет счет больше этой суммы, счет будет оплачен только после Вашего подтверждения. → 2. Банк каждый месяц проверяет счёт от вашей управляющей компании → 3. Банк списывает с карты оплату → 4. Счёт оплачен вовремя и с точностью до копейки=

    — Таково разъяснение Сбера.

    =…обычно оплачиваю в личном кабинете на сайте новосибирскэнергосбыта…=
    — но счёт плательщика открыт в банке, а не у поставщика эл.энергии. Поэтому в любом случае оплата происходит ч/з Сбербанк.
    Код запрашивается с номера 900, на который и запрашивается подтверждение. А не абы куда.
    Хотя, действительно, нужно внимательно читать СМСки и не спешить нажимать на «ответ» =)

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  6. Аноним

    10 рублей отправь для проверки.

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