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Своровала 3,4 млн рублей за год бухгалтер детсада в Новосибирске

Пользуясь электронной подписью, она завышала себе зарплату и списывали садовские деньги за несуществующие обязательства на карту своего мужа.

28.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Своровала 3,4 млн рублей за год бухгалтер детсада в Новосибирске

Сидит на деньгах и их похищает

Зампрокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33 – летнего главного бухгалтера муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новосибирска «Детский сад №500».

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Уголовно дело расследовали следователи регионального УФСБ России, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с 18 января 2016 года по 27 декабря 2017 года главный бухгалтер детского сада, злоупотребляя доверием директора учреждения и используя ее электронную подпись, изготовила подложные электронные документы (в которых завысила размер своей заработной платы), а также другие платежные документы о перечислении денежных средств по несуществующим обязательствам со счета детского сада на банковские счета своего мужа, а также на счета государственных организаций в целях погашения своих обязательств по исполнительным производствам и уплаты штрафов.

На основании указанных подложных электронных документов обвиняемая похитила денежные средства, принадлежащие детскому саду, в размере почти 3,4 млн рублей, чем причинила материальный ущерб в особо крупном размере.

Материальный ущерб она не возместила.

Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Новосибирска.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Кто-нибудь бы бердские сады проверил..

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