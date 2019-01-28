Своровала 3,4 млн рублей за год бухгалтер детсада в Новосибирске

Зампрокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33 – летнего главного бухгалтера муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новосибирска «Детский сад №500».
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).
Уголовно дело расследовали следователи регионального УФСБ России, сообщили в областной прокуратуре.
По версии следствия, с 18 января 2016 года по 27 декабря 2017 года главный бухгалтер детского сада, злоупотребляя доверием директора учреждения и используя ее электронную подпись, изготовила подложные электронные документы (в которых завысила размер своей заработной платы), а также другие платежные документы о перечислении денежных средств по несуществующим обязательствам со счета детского сада на банковские счета своего мужа, а также на счета государственных организаций в целях погашения своих обязательств по исполнительным производствам и уплаты штрафов.
На основании указанных подложных электронных документов обвиняемая похитила денежные средства, принадлежащие детскому саду, в размере почти 3,4 млн рублей, чем причинила материальный ущерб в особо крупном размере.
Материальный ущерб она не возместила.
Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Новосибирска.
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Кто-нибудь бы бердские сады проверил..
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