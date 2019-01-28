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Гуаидо договаривается с военными и чиновниками о свержении Мадуро

Самопровозглашенный президент Венесуэлы назвал переговоры «тайными и деликатными».

28.01.2019 Фото: epa/vostock-photo 9 коммент.
 
Гуаидо договаривается с военными и чиновниками о свержении Мадуро

Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо

Венесуэльская оппозиция ведет переговоры с военными и гражданскими должностными лицами с целью отстранить от власти президента Николаса Мадуро, заявил самопровозглашенный временный президент Хуан Гуаидо в интервью газете Washington Post.

«Мы ведем переговоры с правительственными чиновниками, гражданскими и военными. Это очень деликатный вопрос, касающийся личной безопасности. Мы встречаемся с ними, но тайно», — сказал Гуаидо.

Он также заявил, что находится в процессе назначения «иностранных представителей». Так, в воскресенье госдепартамент объявил, что принял назначение временного поверенного в делах Венесуэлы в США Карлоса Веккьо, предложенного Хуан Гуаидо.

Гуаидо также отметил, что перед тем, как провозгласить себя временным президентом Венесуэлы, он встречался и разговаривал с несколькими сенаторами США, в том числе демократами Ричардом Дурбином и Робертом Менендесом, а также республиканцем Марко Рубио.

Хуан Гуаидо также заявил, что оппозиция готовится доставить гуманитарную помощь в страну. «Мы считаем, что это будет новая дилемма для властей и вооруженных сил. Они должны решить, на стороне ли они народа и хотят ли исцелить страну, или они будут игнорировать это», — отметил он.

Издание отмечает, что Николас Мадуро ранее в значительной степени блокировал помощь, утверждая, что сообщения о быстро распространяющемся голоде и болезнях в Венесуэле являются выдумками, придуманными его врагами.

Гуаидо также предположил, что для проведения новых выборов в стране потребуется от шести до девяти месяцев при условии, что Мадуро уйдет в отставку и избирательная система будет быстро очищена от коррупции.

Источник: Интерфакс


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(9) Комментариев

  1. Новый мэр

    Удачи тебе Хуан *IN LOVE*

    Thumb up 4 Thumb down 10

  2. Аноним

    НВР: Страной будут править Китай, США, Англия и Россия.
    Китай в нее вложил более $70млрд, а Россия — всего $17, США с Англией — в районе $40.
    Но для этого страну надо будет поделить на несколько частей также, как Сирию. Причем самые жирные куски, по обычаю, достанутся самому кровожадному.))
    *CRAZY*

    Thumb up 3 Thumb down 5

  3. Аноним

    мировые сми сообщают про весьма немалое количество бизнес-джетов, активно челночащих из Венесуэлы — кто на Кубу, кто в Мексику, а кто и в цитадель мирового империализма. )
    По всей видимости, чавистская верхушка активно эвакуировала из страны свои семейства и непосильно нажитое в наличных.
    Протестующие же начали ходить по воинским частям и казармам, вручая всем людям в форме указ нового президента об амнистии, в котором обещается отказ от преследования в будущем всем военным, которые не будут стрелять в народ и откажутся выполнять преступные приказы чавистского режима. Генералам такой указ давать бессмысленно — им есть что защищать, а вот солдаты и офицеры, которых режим премирует за особо верную службу рулонами туалетной бумаги — высшей ценностью Боливарианской республики — такая аргументация может показаться вполне заслуживающей внимания. )
    Кстати, китайцы дали понять, что им вообще без разницы, кто именно им гарантирует их деньги
    — они будут договариваться с кем угодно …Сомневаюсь, что они их вообще различают венесуэльцов по лицам. ))

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  4. Гость

    Проянуковощит Мадуро, не загонит этого шныря под веник — горячо пожалеет потом! Опять завели пластинку «про гарантии ведущих западных стран»! Один уже нагарантировался! Еле вырвался с нэньки! =-O =-O =-O

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