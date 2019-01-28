Гуаидо договаривается с военными и чиновниками о свержении Мадуро

Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо
Венесуэльская оппозиция ведет переговоры с военными и гражданскими должностными лицами с целью отстранить от власти президента Николаса Мадуро, заявил самопровозглашенный временный президент Хуан Гуаидо в интервью газете Washington Post.
«Мы ведем переговоры с правительственными чиновниками, гражданскими и военными. Это очень деликатный вопрос, касающийся личной безопасности. Мы встречаемся с ними, но тайно», — сказал Гуаидо.
Он также заявил, что находится в процессе назначения «иностранных представителей». Так, в воскресенье госдепартамент объявил, что принял назначение временного поверенного в делах Венесуэлы в США Карлоса Веккьо, предложенного Хуан Гуаидо.
Гуаидо также отметил, что перед тем, как провозгласить себя временным президентом Венесуэлы, он встречался и разговаривал с несколькими сенаторами США, в том числе демократами Ричардом Дурбином и Робертом Менендесом, а также республиканцем Марко Рубио.
Хуан Гуаидо также заявил, что оппозиция готовится доставить гуманитарную помощь в страну. «Мы считаем, что это будет новая дилемма для властей и вооруженных сил. Они должны решить, на стороне ли они народа и хотят ли исцелить страну, или они будут игнорировать это», — отметил он.
Издание отмечает, что Николас Мадуро ранее в значительной степени блокировал помощь, утверждая, что сообщения о быстро распространяющемся голоде и болезнях в Венесуэле являются выдумками, придуманными его врагами.
Гуаидо также предположил, что для проведения новых выборов в стране потребуется от шести до девяти месяцев при условии, что Мадуро уйдет в отставку и избирательная система будет быстро очищена от коррупции.
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Удачи тебе Хуан
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Корешок твой?
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наверно его партнёр
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Кореша у Мадуро
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НВР: Страной будут править Китай, США, Англия и Россия.
Китай в нее вложил более $70млрд, а Россия — всего $17, США с Англией — в районе $40.
Но для этого страну надо будет поделить на несколько частей также, как Сирию. Причем самые жирные куски, по обычаю, достанутся самому кровожадному.))
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пройдире на процедуры пожалуйства
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мировые сми сообщают про весьма немалое количество бизнес-джетов, активно челночащих из Венесуэлы — кто на Кубу, кто в Мексику, а кто и в цитадель мирового империализма. )
По всей видимости, чавистская верхушка активно эвакуировала из страны свои семейства и непосильно нажитое в наличных.
Протестующие же начали ходить по воинским частям и казармам, вручая всем людям в форме указ нового президента об амнистии, в котором обещается отказ от преследования в будущем всем военным, которые не будут стрелять в народ и откажутся выполнять преступные приказы чавистского режима. Генералам такой указ давать бессмысленно — им есть что защищать, а вот солдаты и офицеры, которых режим премирует за особо верную службу рулонами туалетной бумаги — высшей ценностью Боливарианской республики — такая аргументация может показаться вполне заслуживающей внимания. )
Кстати, китайцы дали понять, что им вообще без разницы, кто именно им гарантирует их деньги
— они будут договариваться с кем угодно …Сомневаюсь, что они их вообще различают венесуэльцов по лицам. ))
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Проянуковощит Мадуро, не загонит этого шныря под веник — горячо пожалеет потом! Опять завели пластинку «про гарантии ведущих западных стран»! Один уже нагарантировался! Еле вырвался с нэньки!
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Ельцин тоже на танке указы подписывал,а Чубайс по 2 волги
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