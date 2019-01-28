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Новости от Патриота: я про газ, а не про детей Пескова!

Не надо злорадствовать или как то использовать этот факт. Просто пора признать (если этого не сделали раньше): газ опасен и необходимо меры предосторожности.

28.01.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Патриот:
Актуально: про газ!

И вновь в результате взрыва произошло частичное обрушение трех жилых зданий!
Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил представитель пожарной бригады.
При этом живущие на улице люди жаловались на прошлой неделе на запах газа. Была проведена проверка, но никаких неисправностей не было обнаружено.
На этот раз это не в России, а в Гааге (Нидерланды).

Не надо злорадствовать или как то использовать этот факт. Просто пора признать (если этого не сделали раньше): газ опасен и необходимо меры предосторожности.

Сегодня множество многоквартирных домов газифицированы.
Суть и факты нынче таковы:
1. Газ используется для приготовления пищи. При это электричество гораздо безопаснее.
2. Газ используется сжиженный. Стоимость использования сжиженного газа дороже электричества (это магистральный дешевле)
3. В газифицированных домах отсутствуют средства безопасности: датчики загазованности и автоматические клапаны безопасности. Причина проста: во время СССР не было таких требований.

А теперь вопрос: так что же делать для обеспечения безопасности?
Вариантов не так много:
1. В первую очередь: оборудование домов средствами безопасности. За счет бюджета разумеется.
2. Необходимо внести все газифицированные дома в начало списка на капремонт. При капремонте прокладывать новую проводку с расчетом на электроплиты.

Интересно выслушать мнения о решении проблемы и возможно новые предложения.

P.S. Господа: давайте конструктивно и без детей Пескова на этот раз


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