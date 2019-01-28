КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вандалы облили краской памятник «вежливым людям» в Крыму

Учителей заставили в 20-градусный мороз убирать снег мешками в Саратове

После звонков о бомбах эвакуируют больницы в Новосибирске

Заложили бомбу в здании администрации Искитима

77% россиян не хотят отдавать Курильские острова Японии

Новые маршруты до городского кладбища пустят в Бердске

Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»

США сняли санкции с компаний Дерипаски

Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Разбил лицо и голову в ДТП с двумя автоледи 8-летний мальчик в Новосибирске

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


После звонков о бомбах эвакуируют больницы в Новосибирске

Кроме того, поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в ТЦ и искитимской администрации.

28.01.2019 Фото: Администрации Искитимского района Нет комментариев
 
После звонков о бомбах эвакуируют больницы в Новосибирске

Искитимских чиновников эвакуировали после сообщения о заминировании администрации

Четыре учреждения здравоохранения Новосибирской области получили сигналы о минировании, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

«На 9 утра, к сожалению, поступило четыре сообщения о минировании лечебных учреждений, проводится эвакуация», — сказал он.

Кроме того, передает агентство «Интерфакс-Сибирь», эвакуирован бизнес-центр «Кронос» в Новосибирске.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что получены сигналы о минировании нескольких объектов в Новосибирской области. «По всем фактам работают оперативные службы, проводится проверка», — сказал он Интерфакс.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сообщение о заминировании поступило и в искитимскую администрацию. Чиновников тоже спешно эвакуировали. Идет проверка информации о заложенном взрывном устройстве.

Нападению «террористов» администрация Бердска подвергалась в сентябре 2017 года. Тогда бердских чиновников тоже спешно вывели на безопасное расстояние, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Бомбы в мэрии не нашли. Но на полдня работа была парализована.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Вандалы облили краской памятник «вежливым людям» в Крыму Рукопашники из Бердска вошли в сборную региона Учителей заставили в 20-градусный мороз убирать снег мешками в Саратове

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика