После звонков о бомбах эвакуируют больницы в Новосибирске

Четыре учреждения здравоохранения Новосибирской области получили сигналы о минировании, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

«На 9 утра, к сожалению, поступило четыре сообщения о минировании лечебных учреждений, проводится эвакуация», — сказал он.

Кроме того, передает агентство «Интерфакс-Сибирь», эвакуирован бизнес-центр «Кронос» в Новосибирске.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что получены сигналы о минировании нескольких объектов в Новосибирской области. «По всем фактам работают оперативные службы, проводится проверка», — сказал он Интерфакс.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сообщение о заминировании поступило и в искитимскую администрацию. Чиновников тоже спешно эвакуировали. Идет проверка информации о заложенном взрывном устройстве.

Нападению «террористов» администрация Бердска подвергалась в сентябре 2017 года. Тогда бердских чиновников тоже спешно вывели на безопасное расстояние, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Бомбы в мэрии не нашли. Но на полдня работа была парализована.