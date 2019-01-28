После звонков о бомбах эвакуируют больницы в Новосибирске

Искитимских чиновников эвакуировали после сообщения о заминировании администрации
Четыре учреждения здравоохранения Новосибирской области получили сигналы о минировании, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.
«На 9 утра, к сожалению, поступило четыре сообщения о минировании лечебных учреждений, проводится эвакуация», — сказал он.
Кроме того, передает агентство «Интерфакс-Сибирь», эвакуирован бизнес-центр «Кронос» в Новосибирске.
Источник в экстренных службах региона сообщил, что получены сигналы о минировании нескольких объектов в Новосибирской области. «По всем фактам работают оперативные службы, проводится проверка», — сказал он Интерфакс.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сообщение о заминировании поступило и в искитимскую администрацию. Чиновников тоже спешно эвакуировали. Идет проверка информации о заложенном взрывном устройстве.
Нападению «террористов» администрация Бердска подвергалась в сентябре 2017 года. Тогда бердских чиновников тоже спешно вывели на безопасное расстояние, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Бомбы в мэрии не нашли. Но на полдня работа была парализована.
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