Удивительная статистика стройки увеличила ВВП, но не доходы населения

Росстат решил проблему несоответствия динамики инвестиций и строительства. Ведомство внезапно оценило рост стройки за 2018 год в 5,3%, хотя еще в ноябре стройка демонстрировала прирост лишь в 0,5% в годовом выражении, а жилищное строительство и вовсе снижалось на 5%. Графические выкладки Росстата и опрошенные “Ъ” эксперты указывают на статистическую неправдоподобность такого пересчета. Минэкономики же на основании публикации статистиков уже сообщило об увеличении ВВП в 2018 году на 2% — вместо 1,8%, ожидавшихся прежде. Единственное, что не удалось ни Росстату, ни министерству — это решить проблему доходов населения: они продолжают снижаться в реальном выражении пятый год подряд.

Свежая порция данных Росстата за 2018 год принесла очередной сюрприз — пересчет объемов и динамики строительных работ. В 2017 году их оценка была улучшена с минус 1,4% до минус 1,2% год к году, а в 2018 году пересчет оказался драматическим — за год строительство выросло на 5,3%, хотя за январь—ноябрь его рост оценивался в 0,5%. «Улучшение данных о строительстве убирает их несоответствие данным об инвестициях, указывая на то, что капвложения были не такими низкими, как ожидали многие. Это должно увеличить рост ВВП в четвертом квартале 2018 года до более чем 2%»,— отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.



Напомним, в начале декабря 2018 года Росстат сообщил о бурном годовом росте капвложений в третьем квартале на фоне сокращения и строительства (на него приходится 55% всех капитальных вложений), и инвестиционного импорта, и оценок планов промышленников на инвестиции (промышленность обеспечивает 52% всех капвложений). Помимо того что в отраслевых данных статистиков не удалось обнаружить разумного объяснения такому росту инвестиций, аналитиков сильно смущал сам по себе факт заметного роста инвестиций на фоне снижения строительства (см. “Ъ” от 4 декабря 2018 года).

Теперь же экспертов смущают результаты переоценки строительных показателей. «Со строительством дело очень хитрое. В некоторые месяцы пересмотр в номинале составляет несколько десятков миллиардов рублей. Такие «досчеты» не объяснить чем-то осмысленным. Похоже на некие статистические фокусы»,— отмечает Игорь Поляков из ЦМАКП. Неправдоподобно с точки зрения статистики выглядят и обновленные данные строительной отрасли с устранением сезонных и календарных колебаний в сравнении со среднемесячными показателями 2015 года. Судя по их динамике, опубликованной на графике статслужбы, весь подскок объема работ в отрасли пришелся на начало 2018 года — с минус 10% в декабре 2017 года до плюс 10% в январе 2018-го. К концу же 2018 года динамика стройки снова вернулась к нулевой отметке (см. график). «Очень странный подскок»,— соглашается господин Поляков, отмечая, что в ЦМАКП пытались разными методами моделировать результаты статистиков — но ничего подобного получить не смогли.

В 2018 году по пока не пересмотренным оценкам Росстата темпы роста объемов строительства замедлялись и в годовом выражении — с 4,3% в ноябре до 2,6% декабре и с 5,6% в третьем квартале до 4,1% в четвертом. Эта динамика также выглядит странной — всплеск объемов строительства и капвложений в силу отчетности приходится на конец года.

Между тем, не дожидаясь подробностей от Росстата и не объясняя источников столь бурного роста, Минэкономики в опубликованной в пятницу «Картине деловой активности» заявило, что пересмотр данных строительства позволил ему оценить рост ВВП по итогам 2018 года на уровне 2% против 1,6% год назад и 1,8%, ожидавшихся до появления строительной статистики.

«Пересмотр данных носил плановый характер и обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации»,— сообщают в министерстве, не замечая странностей оценок подведомственных им статистиков. По оценкам Минэкономики, «строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим годом». Иными словами, следуя поручениям президента Владимира Путина об увеличении доли основного капитала в структуре ВВП, основным фактором роста экономики в 2018 году могут стать инвестиции. Однако опросы промышленников ИЭП им. Егора Гайдара, как и конъюнктурные индексы делового климата самого Росстата, указывают лишь на ухудшение инвестиционных планов компаний в 2018 году.

Неожиданно высокие темпы роста ВВП теперь не сочетаются только с экономическим положением граждан. Хотя, по оценке Росстата, реальная зарплата в 2018 году выросла на 6,8% (прогноз Минэкономики — 6,9%), в декабре темпы ее роста замедлились до 2,5% по сравнению с 4,2% в ноябре. Во второй половине года зарплата росла лишь в строительстве, транспорте и IT, а ее прирост в бюджетном и соцсекторе с середины года замер.

Реальные же доходы населения с учетом единоразовой пенсионной выплаты в начале 2017 года (за 2018 год реальные пенсии снизились на 2,6%, оценили в ЦМАКП) снижались пятый год подряд — минус 0,2% против минус 1,2% в 2017 году (Минэкономики прогнозировало их рост на 3,6% в 2018 году). Без учета выплаты рост доходов составил плюс 0,3% против минус 1,6% годом ранее. Однако среднемесячная динамика реальных доходов была отрицательной и в этом случае — минус 0,2%, оценили в ЦМАКП. «Столь длительного непрерывного периода обнищания населения не было даже в 90-х. На фоне ускорения инфляции, роста налогов и жесткой бюджетной политики практически нет сомнений, что в этом году непрерывный ряд падения доходов продлится до шести лет»,— отмечает экс-глава департамента макропрогнозирования Минэкономики Кирилл Тремасов из «Локоинвеста».

Источник: Ъ