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Бойцовский пес на длинном поводке искусал полицейского в Новосибирске

Страж порядка сделал замечание владельцу собаки, чтобы надел на нее намордник. Пока хозяин материл полицейского, его псина 4 раза укусила участкового.

26.01.2019 Фото: pixabay.com 5 коммент.
 
Бойцовский пес на длинном поводке искусал полицейского в Новосибирске

Бойцовский пес покусал полицейского

4 января участковый уполномоченный полиции в служебное время находился на административном участке в Ленинском районе Новосибирска. У дома по улице Титова он увидел мужчину с собакой бойцовской породы без намордника, на длинном поводке — около 4 метров. Сотрудник полиции попросил мужчину надеть на собаку намордник. В результате чего мужчина в адрес полицейского стал нецензурно выражаться, собака в то же время не менее четырех раз укусила сотрудника полиции, сообщает ГУ МВД по НСО.

Участковый уполномоченный полиции был доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезвым.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попросили гражданину пройти в отдел полиции для разбирательства. 52-летний хозяин собаки пожаловался на боли в сердце, после чего ему была вызвана скорая помощь. По пути в медицинское учреждение гражданин покинул карету скорой помощи, отказавшись от врачебной помощи.

Факт выгула собаки без намордника был зарегистрирован в отделе полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по Новосибирску. В настоящее время материалы направлены в Администрацию Ленинского района  Новосибирска для привлечения гражданина к административной ответственности, согласно пункту 2 статьи 4.5 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» — вывод собак в общественные места без поводка и (или) намордника (за исключением мест, специально отведенных для выгула собак) — влечет наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей.

По факту происшествия проводится проверка. Материалы направлены в СУ СК России по Новосибирской области для принятия процессуального решения.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    А не сдела бы замечания — и не покусала.

    Кстати, на фото собака просто зевает.
    :-D

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    • Аноним

      Полицейский — не стример, пока его кусают, не успел сделать селфи или собака не дала разрешения на съемку. 8)
      В США и у собаки и хозяина было б по дырке в голове.

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  2. Аноним

    А я эту историю читала от лица «хозяин собаки»… и звучит она совершенно по-другому‍♀️

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  3. Аноним

    Даже не знаю, кого жалко, плакать или смеяться с новыми собачьими законами.

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