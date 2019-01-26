Бойцовский пес на длинном поводке искусал полицейского в Новосибирске

4 января участковый уполномоченный полиции в служебное время находился на административном участке в Ленинском районе Новосибирска. У дома по улице Титова он увидел мужчину с собакой бойцовской породы без намордника, на длинном поводке — около 4 метров. Сотрудник полиции попросил мужчину надеть на собаку намордник. В результате чего мужчина в адрес полицейского стал нецензурно выражаться, собака в то же время не менее четырех раз укусила сотрудника полиции, сообщает ГУ МВД по НСО.
Участковый уполномоченный полиции был доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезвым.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попросили гражданину пройти в отдел полиции для разбирательства. 52-летний хозяин собаки пожаловался на боли в сердце, после чего ему была вызвана скорая помощь. По пути в медицинское учреждение гражданин покинул карету скорой помощи, отказавшись от врачебной помощи.
Факт выгула собаки без намордника был зарегистрирован в отделе полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по Новосибирску. В настоящее время материалы направлены в Администрацию Ленинского района Новосибирска для привлечения гражданина к административной ответственности, согласно пункту 2 статьи 4.5 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» — вывод собак в общественные места без поводка и (или) намордника (за исключением мест, специально отведенных для выгула собак) — влечет наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей.
По факту происшествия проводится проверка. Материалы направлены в СУ СК России по Новосибирской области для принятия процессуального решения.
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А не сдела бы замечания — и не покусала.
Кстати, на фото собака просто зевает.
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Полицейский — не стример, пока его кусают, не успел сделать селфи или собака не дала разрешения на съемку.
В США и у собаки и хозяина было б по дырке в голове.
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А я эту историю читала от лица «хозяин собаки»… и звучит она совершенно по-другому♀️
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Собаки выложила пост хозяина в интернет?
Однако, эволюция.
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Даже не знаю, кого жалко, плакать или смеяться с новыми собачьими законами.
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