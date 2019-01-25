«Заявившая о ненужности денег роженицам после 30 лет чиновница получает более 2 млн рублей

Автор скандального заявления «о матерях после 30 лет» спикер Новгородской областной думы Елена Писарева заработала за 2017 год 2 млн 145 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Кроме того, чиновница задекларировала квартиру площадью 84 квадратных метра.

Накануне депутаты регионального парламента приняли закон о выплате 100 тысяч рублей на рождение первенца. Сумму можно потратить на кредит или покупку жилья. Однако средства положены только тем матерям, которые родили первого ребенка до 29 лет включительно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, «никакие деньги уже не нужны», а «малыш, которого они будут любить», важнее.

Это высказывание вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. После этого чиновница заявила, что ее фразу вырвали из контекста.

Источник: РИА Новости