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Заявившая о ненужности денег роженицам после 30 лет чиновница получает более 2 млн рублей
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А как на подбор фразы. Может нужно чистку сделать в своих рядах? Одна циничнее и тупей другой. Уже просто смешно, даже не горько.
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Чистку сделали какое-то время назад. В итоге остались только те, которые вот только на такие фразы и способны.
Новая чистка равносильна разрушению государственности. Потому что власти других нет. В принципе нет. До самого верха.
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«Заявившая о ненужности денег роженицам после 30 лет чиновница получает более 2 млн рублей
Депутат новгородской думы Елена Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, «никакие деньги уже не нужны», а «малыш, которого они будут любить», важнее.»
Если бы я имела зарплату в 2 ляма/месяц, как эта тётя, то тоже не нуждалась бы в ничьих подачках! За год можно, как то по ужаться и отложить с 24 лямов , ну хотя бы там 23 ляма на роды…..
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это не зарплата в месяц, а доход за 2017 год.
Хотя, всё равно недурно.
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