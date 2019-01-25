Почему Путин молчит, когда Чубайс хамит в адрес МИДа?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПутин часто вмешивается в рядовые проблемы и конфликты в России. Почему, когда какой-то глава мутного АО «Роснано» Чубайс откровенно хамит в сторону МИДа РФ, федерального органа исполнительной власти, Путин как «в рот воды набрал»? На лицо такая жёсткая дискредитация, а президент молчит, как рыба… Нонсенс.