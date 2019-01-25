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Почему Путин молчит, когда Чубайс хамит в адрес МИДа?

На лицо такая жёсткая дискредитация, а президент молчит, как рыба… Нонсенс.

25.01.2019 5 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Путин часто вмешивается в рядовые проблемы и конфликты в России. Почему, когда какой-то глава мутного АО «Роснано» Чубайс откровенно хамит в сторону МИДа РФ, федерального органа исполнительной власти, Путин как «в рот воды набрал»? На лицо такая жёсткая дискредитация, а президент молчит, как рыба… Нонсенс.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Они пикируются в соцсетях. О делах 20-30- летней давности, либо по сегодняшним, но явно негосударственным. По сути — их личное дело.

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  2. a.danilov

    может потому что Чубайсу Путин не указ? Не?

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  3. Аноним

    а Путин тут ни при чем….) он вообще ни при чем — всегда и везде..)

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  4. Аноним

    Не? Не? — *ROSE*

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