Почему Путин молчит, когда Чубайс хамит в адрес МИДа?

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Они пикируются в соцсетях. О делах 20-30- летней давности, либо по сегодняшним, но явно негосударственным. По сути — их личное дело.
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может потому что Чубайсу Путин не указ? Не?
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У рыжего волшебное яйцо с иглой? Не?
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а Путин тут ни при чем….) он вообще ни при чем — всегда и везде..)
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Не? Не? —
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