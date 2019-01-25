Чубайс предложил Захаровой стать ведущей «Дома-2»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заочно продолжил спор с официальным представителем российского МИД Марией Захаровой, предложив поставить на ее должность телеведущую Ольгу Бузову.

Чубайс признался, что «восхищен мастерством» руководителя департамента информации и печати. Он посоветовал Захаровой продвигаться «дальше в этом направлении».

«Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2″ ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — заявил он в эфире Business FM.

Как отметил Чубайс, у телеведущей «колоссальная поддержка» в Instagram. По его мнению, Бузова отлично справится с новой должностью.

«Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ. Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», — добавил он.

Ранее между Чубайсом и Захаровой возник спор из-за слов главы «Роснано» о благосостоянии государства. Руководитель корпорации назвал Россию бедной страной, а ее жителей — бедным народом. В ответ на это Захарова поинтересовалась у «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства, почему же в стране сложилась такая экономическая ситуация». По словам Чубайса, во время его работы состояние экономики в стране улучшилось. Дипломат же заявила, что этот период в истории государства вспоминает «с дрожью».

В итоге Чубайс сдался в споре с Захаровой, а представитель министерства приняла его «капитуляцию».

«То, что Вы сдались, — это очень плохо, потому что в плен Вас брать не хочется. Но из уважения к нормам гуманитарного права — так и быть: капитуляция принята», — пошутила она.

Источник: РИА Новости