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Счастье повара в пустых тарелках

Педагог-кулинар из Бердска рассказал, как раскрывать творческий потенциал воспитанников и поделился рецептом фирменного гуся. (ВИДЕО)

25.01.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Счастье повара в пустых тарелках

Главное, что дает Максиму преподавательская деятельность — общение с целеустремленной молодежью


«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рассказывать о молодых педагогах Бердска.

Максим Максименко, шеф-повар из Бердска, учит готовить студентов бердского политехнического колледжа. Он начинал со столовой швейной фабрики «Бердчанка», работал в азиатских и итальянских заведениях. С особой гордостью он вспоминает ресторан «ТБК Лонж» в новосибирском Академгородке, где ему довелось сотрудничать с профессионалами своего дела.

Проработав несколько лет в кафе и ресторанах Бердска и Новосибирска, с 2018 года 27-летний бердчанин решил сменить амплуа повара на мастера производственного обучения.

Как признается педагог, ему всегда нравилось проводить мастер-классы для студентов, предавать свои знания. Главное, что дает Максиму преподавательская деятельность, — общение с целеустремленной молодежью. Он передает им опыт, они отдают ему частичку энергии и азарта.

— Они с таким интересом наблюдают за тем, что я им показываю и, видя их горящие глаза, хочется и дальше погружаться с ними в великое искусство приготовления, — рассказал шеф-повар.

У Максима небольшой педагогический стаж, но за время работы он понял: чтобы найти контакт с учеником, нужно быть всегда в диалоге. Не давить свои авторитетом, а посмотреть на ситуацию со стороны ученика и найти компромисс.

Чтобы учебный процесс был плодотворным, важно в коллективе создать максимально комфортную обстановку. Тогда дети раскроют свои таланты и творческий потенциал.

Большую поддержку молодому педагогу оказывает коллектив колледжа. Коллеги с радостью консультируют его по любому вопросу.

Автор видео Елена Белоусова

Максим считает, что настоящий повар должен любить готовить блюда различных кухонь и любить это есть. Врач же не выбирает, что ему лечить — печень или сердце, он лечит все.

По мнению мастера, научиться готовить может каждый, главное — терпение и настойчивость. Кулинария — эта тонкая наука, на постижение которой понадобится вся жизнь. Каждый день появляется что-то новое, новые технологии приготовления, продукты, и очень интересно использовать их на практике.

Важно любить дело, которым занимаешься, и тогда блюда будут получатся оригинальными и вкусными, а тарелки гостей будут всегда пусты. Это главное счастье для повара.

С детьми к кулинарным вершинам
Учитель постоянно повышает свое мастерство, участвуя во всевозможных кулинарных конкурсах и регулярно завоевывая призовые места. Одна из последних побед — первое место на фестивале «Весенний кулинарный кубок» в Новосибирске. Награду он получил за приготовление куропатки су-вид с гребешком и пюре из кураги.

Член гильдии шеф-поваров и кондитеров считает отрадным, что русская кухня с ее богатыми традициями и вкусами актуализируется в наши дни, открываются сети, где можно отведать суточные щи и насладиться неповторимым вкусом сбитня.

В свободное время Максим любит прогуливаться пешком по бердскому парку Победы. Через несколько лет он видит себя в роли наставника, покоряющего вместе с детьми кулинарные вершины.

Фирменный гусь от Максима Максименко
Шеф-повар и по совместительству педагог поделился с читателями фирменным рецептом гуся. Готовится просто, получается вкусно!

Тушку гуся нашпиговать яблоками с черносливом, посолить, добавить сливочное масло и чеснок. Сверху намазать сливочным маслом и солью. Покрыть птицу апельсиновыми или мандариновыми корками. Выпекать на решетке, а под нее поставить нарезанную картошку в противне. Напитанная гусиным жиром, она получится очень вкусная.


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