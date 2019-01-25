Слепнут и сутулятся школьники Бердска

Анализ здоровья школьников и дошколят Бердска за последние три года озвучил главный врач БЦГБ Юрий Краморов.

Основные проблемы здоровья детей связаны со снижением остроты зрения, речевыми нарушениями, нарушениями осанки. Есть и эндокринные патологии. К примеру, в школах города обучаются 20 ребят с диагнозом «сахарный диабет», сообщили в пресс-центре мэрии.

Если анализировать статистику последних трех лет, то улучшения, определенно есть: заметно снизилось число хронических заболеваний. Наряду с этим главврач также отметил снижение в два раза заболеваемостью ОРВИ, что связано со своевременной вакцинацией, проведением профилактических мероприятий в образовательных организациях и благодаря более ответственному отношению родителей к данному вопросу.

Учитывая важность сохранения здоровья и профилактики заболеваний среди детей, по итогам совещания Глава города Бердска дал поручения организовать профильные рабочие группы, разработать план мероприятий – «дорожную карту» на 2019 год.

«Включать в каждую из групп наших специалистов и не стесняться обращаться в область. Нужно провести своеобразный «аудит»: ситуация, кадры, финансы. И со сроками определиться» — сказал Глава.

Данный вопрос будет находиться на личном контроле у Главы. По средам запланированы заседания рабочей группы.