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Как может быть ярмарка на площади Горького без общественного туалета?

Вас ничего не напрягает?

24.01.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Вопрос к администрации г. Бердска:

— А вы действительно решитесь открыть многолюдную ярмарку в центре города, не имея поблизости ни одного общественного туалета? Вас ничего не напрягает?


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(1) Комментарий

  1. Степан

    Какать можно в ленте.

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