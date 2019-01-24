Дольше живут высокие и стройные женщины

Учёные из Нидерландов выяснили, что вес и рост гораздо в большей степени влияют на продолжительность жизни женщин, чем мужчин. В ходе масштабного исследования с участием более 7 тыс. представителей обоих полов выяснилось, что у высоких и стройных женщин больше шансов дожить до 90 лет, чем у невысоких и полных представительниц прекрасного пола. У мужчин такой взаимосвязи учёные не выявили. При этом занятия спортом увеличивают продолжительность жизни у представителей обоих полов, однако мужчинам для положительного эффекта требуется уделять физической активности гораздо больше времени.

Учёные из медицинского центра Маастрихтского университета (Нидерланды) выяснили, что вес и рост в гораздо большей степени влияют на продолжительность жизни женщин, чем мужчин. К таким выводам специалисты пришли в ходе масштабного исследования, начатого в 1986 году. В эксперименте участвовали 7807 человек (3646 мужчин и 4161 женщина). На момент начала исследования участникам было от 68 до 70 лет.

Учёные хотели выяснить, какова взаимосвязь между ростом, весом, физическими нагрузками и вероятностью достичь возраста 90 лет у мужчин и женщин.

Участники исследования предоставили информацию об их росте и весе на данный момент и в 20-летнем возрасте. Также специалистов интересовало, сколько времени участники эксперимента ежедневно уделяют физической активности, например ходьбе, езде на велосипеде, садоводству, выгулу собак. Кроме того, испытуемые предоставили данные о ежедневном количестве потребляемых калорий, отношении к курению и алкоголю, а также об уровне образования.

На момент завершения исследования около 433 мужчин (16,7%) и 944 женщин (34,4%) дожили до 90 лет. Представительницы прекрасного пола, отметившие юбилей, были в среднем выше, весили меньше как на момент начала исследования, так и в возрасте 20 лет по сравнению с теми, кто умер более молодым. Более того, среди женщин ростом выше 175 см оказалось на 31% больше долгожительниц, чем среди представительниц прекрасного пола ростом менее 160 см.

У мужчин взаимосвязи между параметрами тела и продолжительностью жизни специалисты не выявили.

Учёные также исследовали связь между временем, отведённым на ежедневные занятия спортом, и продолжительностью жизни. Оказалось, что среди мужчин, которые уделяли физической активности более 90 минут в день, было на 39% больше долгожителей, чем среди тех, кто занимался спортом менее получаса. При этом каждые дополнительные 30 минут ежедневной физической активности увеличивали шансы дожить до 90 лет лишь на 5%. Для женщин ежедневные 60 минут спорта увеличивали шансы перешагнуть 90-летний рубеж на 21%.

Исследователи пришли к выводу, что у мужчин вес и рост никак не влияют на продолжительность жизни. В большей степени для них важны в этом плане образ жизни и отсутствие вредных привычек. При этом занятия спортом увеличивают шансы дожить до 90 лет у представителей обоих полов, однако мужчинам требуется уделять физической активности больше времени.

Источник: RT





