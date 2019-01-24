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Россияне должны «Газпрому» 138 млрд рублей

Крупнейшими должниками за газ являются Чечня и Дагестан, где состояние газового оборудования признано неудовлетворительным.

24.01.2019 Фото: commons.wikimedia.org Один комментарий
 
Россияне должны Газпрому 138 млрд рублей

Чечня в числе крупнейших должников

Крупнейшими должниками в категории «Население» на 1 декабря 2018 года являются Чечня — 13,291 млрд рублей, Дагестан — 9,033 млрд рублей, Кабардино-Балкарская Республика — 2,732 млрд рублей.
Просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа на территории РФ на 1 декабря 2018 года составила 137,7 млрд рублей (111,6 млрд рублей — на 1 января 2018 года). В том числе населения — 37,9 млрд рублей (30,1 млрд рублей). Об этом ТАСС сообщили в «Газпром межрегионгазе».

Крупнейшими должниками в категории «Население» на 1 декабря 2018 года являются Чеченская Республика — 13,291 млрд рублей, Республика Дагестан — 9,033 млрд рублей, Кабардино-Балкарская Республика — 2,732 млрд рублей, Краснодарский край — 1,262 млрд рублей, Республика Ингушетия — 1,131 млрд рублей.

При этом просроченная задолженность всех категорий потребителей на территории Чечни составила 16,2 млрд рублей (14,4 млрд рублей — на 1 января 2018 года), в том числе населения — 13,3 млрд рублей (11,9 млрд рублей).

В компании отметили, что техническое состояние множества объектов системы газораспределения Чеченской Республики, которые не находятся в собственности группы «Газпром», является неудовлетворительным, они нуждаются в проведении реконструкции с полной заменой газопроводов.

«В настоящее время «Газпром» совместно с Чеченской Республикой рассматривают возможные варианты проведения данных работ и механизмы обеспечения их финансирования», — сообщили в компании.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    это газпром должен россиянам.Также как с комуналкой,рабы платят,оборудование изнашивается =-O

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