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Отключат горячую воду на 5 дней в 11 домах, детсадах и школах Бердска

Коммунальщики с 28 января будут ремонтировать ЦТП, которое подогревает воду обитателям 16-го квартала.(СПИСОК)

23.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отключат горячую воду на 5 дней в 11 домах, детсадах и школах Бердска

Водоподогреватели в ЦТП надо периодически чистить

Об отключении горячей воды в нескольких многоквартирных домах, детсадах и школах центра Бердска сообщил муниципальный Комбинат бытовых услуг сегодня, 23 января.

Причиной назвали проведение плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-11Б.

Отключение горячей воды будет на срок с 9.00 понедельника, 28 января, до 16.00 пятницы, 1 февраля, у потребителей по адресам:
— ул. Герцена, 3, 13, 17;

— ул. Островского, 73;

— ул. К. Маркса, 49, 49А;

— пер. Банковский, 2, 3, 4, 5, 6;

— детский сад №19;

— детский сад №8;

— швейная фабрика;

— лицей №7;

— частная школа «Экология и Диалектика».


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