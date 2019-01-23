Отключат горячую воду на 5 дней в 11 домах, детсадах и школах Бердска

Об отключении горячей воды в нескольких многоквартирных домах, детсадах и школах центра Бердска сообщил муниципальный Комбинат бытовых услуг сегодня, 23 января.

Причиной назвали проведение плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-11Б.

Отключение горячей воды будет на срок с 9.00 понедельника, 28 января, до 16.00 пятницы, 1 февраля, у потребителей по адресам:

— ул. Герцена, 3, 13, 17;

— ул. Островского, 73;

— ул. К. Маркса, 49, 49А;

— пер. Банковский, 2, 3, 4, 5, 6;

— детский сад №19;

— детский сад №8;

— швейная фабрика;

— лицей №7;

— частная школа «Экология и Диалектика».