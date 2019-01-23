Фирменную кружку получил постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск»

16 июля 2018 года газете «Курьер. Среда. Бердск» исполнилось 15 лет. В честь юбилея редакция поздравляет партнеров и вручает грамоты, а постоянным читателям дарит фирменные кружки «15 лет вместе».

Николай Овчинников читает газету «Курьер. Среда. Бердск» более 10 лет. Он с удовольствием узнает новости Бердска из еженедельника. Регулярно участвует в различных конкурсах: в фотоконкурсах, конкурсах частушек.

Редакции газеты горожанин пожелал процветания, добра и удачи!