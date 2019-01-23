КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
продам
продам
продам
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Сгорели танкеры в Керченском проливе из-за санкций США

Фирменную кружку получил постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск»

Навальный показал виллу пропагандиста Соловьева за 114 млн рублей в Италии

Муж убитой из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска отчитался о тратах на похороны

Спецслужбы США опасаются расширения влияния России

Доказывать отсутствие долгов по капремонту больше не требуется

Переливают фекалии из канализационных колодцев в центре Бердска?

Запретили трансгендерам служить в армии США

За подделку проб WADA отстранит Россию от Олимпиады в Токио

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Фирменную кружку получил постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск»

Редакция продолжает дарить подарки в честь своего 15-летнего юбилея.

23.01.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Фирменную кружку получил постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск»

Николай Овчинников читает газету «Курьер. Среда. Бердск» более 10 лет


16 июля 2018 года газете «Курьер. Среда. Бердск» исполнилось 15 лет. В честь юбилея редакция поздравляет партнеров и вручает грамоты, а постоянным читателям дарит фирменные кружки «15 лет вместе».

Николай Овчинников читает газету «Курьер. Среда. Бердск» более 10 лет. Он с удовольствием узнает новости Бердска из еженедельника. Регулярно участвует в различных конкурсах: в фотоконкурсах, конкурсах частушек.

Редакции газеты горожанин пожелал процветания, добра и удачи!


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бесплатные объявления Бердска и Искитима Сгорели танкеры в Керченском проливе из-за санкций США «Обувь России» впервые представила бренд обуви S-TEP из Бердска на выставке Sport Casual Moscow

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика