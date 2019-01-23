Навальный показал виллу пропагандиста Соловьева за 114 млн рублей в Италии

На озере Комо есть дачи у певицы Мадонны, актеров Джорджа Клуни и Сильвестра Сталлоне
Оппозиционер Алексей Навальный выпустил ролик, в котором показал еще одну виллу телеведущего Владимира Соловьева на итальянском озере Комо, где есть дачи у певицы Мадонны, актеров Джорджа Клуни и Сильвестра Сталлоне и других знаменитостей.
В видео Навальный напоминает, что у пропагандиста Соловьева уже есть дом на этом озере. Стоимость дома оценивается в 9 млн евро.
Новая вилла расположена в коммуне Менаджо, в 11 километрах от первой виллы Соловьева. Поместье размещается на земельном участке в 37 соток. Есть основной дом, площадью почти 300 квадратных метров (без учета балкона и веранды). В нем 14 помещений: 5 спален, 5 ванных комнат, гостиная, кухня и т. д. Также есть и гостевой дом в 90 квадратных метров.
Во втором итальянском поместье Соловьева идет стройка: на видео с квадрокоптера видно, что ведется строительство бассейна.
Навальный рассказывает, что в 2013 году за недвижимость Соловьев выложил 1 млн 21 тыс. евро. После завершения строительства бассейна, по оценке оппозиционера, недвижимость может быть оценена в 1,5 млн евро или 114 миллионов рублей.
Кроме того, сообщает Навальный, 14 февраля прошлого года Соловьев приобрел автомобиль «Майбах» за 15 млн рублей.
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Владимир Рудольфович своих богатств и не скрывает и на этот ролик уже ответил «Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу „Россия“, Также он отметил, что никогда плохо не отзывался о Европе и ее культуре».
Что тут сказать, талантливый человек, яростный патриот России, яростный поклонник Владимира Владимировича и яростный критик Загнивающего Запада в очередной раз показал нам, что лицемерие, один из самых доходных видов бизнеса на медийном рынке.
Впрочем, ничего нового, как говаривал его известный коллега по ремеслу
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