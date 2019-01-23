Навальный показал виллу пропагандиста Соловьева за 114 млн рублей в Италии

Оппозиционер Алексей Навальный выпустил ролик, в котором показал еще одну виллу телеведущего Владимира Соловьева на итальянском озере Комо, где есть дачи у певицы Мадонны, актеров Джорджа Клуни и Сильвестра Сталлоне и других знаменитостей.

В видео Навальный напоминает, что у пропагандиста Соловьева уже есть дом на этом озере. Стоимость дома оценивается в 9 млн евро.

Новая вилла расположена в коммуне Менаджо, в 11 километрах от первой виллы Соловьева. Поместье размещается на земельном участке в 37 соток. Есть основной дом, площадью почти 300 квадратных метров (без учета балкона и веранды). В нем 14 помещений: 5 спален, 5 ванных комнат, гостиная, кухня и т. д. Также есть и гостевой дом в 90 квадратных метров.

Во втором итальянском поместье Соловьева идет стройка: на видео с квадрокоптера видно, что ведется строительство бассейна.

Навальный рассказывает, что в 2013 году за недвижимость Соловьев выложил 1 млн 21 тыс. евро. После завершения строительства бассейна, по оценке оппозиционера, недвижимость может быть оценена в 1,5 млн евро или 114 миллионов рублей.

Кроме того, сообщает Навальный, 14 февраля прошлого года Соловьев приобрел автомобиль «Майбах» за 15 млн рублей.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Источник: znak.com