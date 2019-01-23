Электронные учебники разгрузят спины школьников

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает проект «Молодой учитель».
23-летняя Екатерина Сакерина учитель начальных классах лицея №6 преподает первый год, но ей легко удается находить контакт с ребятами и родителями.
Кате нравились все предметы в школе, поэтому она выбрала специализацию учитель начальных классов. Это единственный учитель, который учит всему: и математике, и русскому, и изобразительному искусству, а главное — он закладывает фундамент знаний и навыков.
— Чтобы найти контакт с ребенком, учитель должен быть открытым, тогда дети будут доверять и выполнять задачи поставленные наставником. Ребята с радостью будут идти в школу, с большим желанием учиться, участвовать в жизни класса и всевозможных конкурсах и олимпиадах, — считает молодой педагог.
Важно взрослому помочь разобраться с тем, что не получается, и обязательно хвалить ребенка. Когда он чувствует поддержку и понимание, тогда он будет с большим рвением стремиться к новым знаниям, уверена Екатерина.
Автор видео Елена Белоусова
По словам учительницы, для привития ребенку интереса к учебе, необходимо участие родителей. Если он не видит поддержку дома, то не будет считать школу нужной в его жизни. Знания в начальной школе очень необходимы — ими человек пользуется всю жизнь. Если родители не видят необходимости дома дополнительно с ребенком заниматься, он скатывается по учебе.
В первом классе важно по 15 минут дома прописывать наклонные линии, крючочки. У первоклашки с каждым разом будет получаться лучше, он, видя свой успех, будет стараться и дальше делать хорошо, появится чувство удовлетворения и радости.
— Старайтесь читать по вечерам. Выбирать литературу вы можете любую, лучше, если книги будут красиво иллюстрированы. Хорошо читающий ребенок быстрее поймет и сделает необходимое задание. К счастью, мои первоклашки хорошо читают по слогам, некоторые читают бегло, — рассказывает Екатерина.
Штудировать математику вне стен школы можно между делом, на наглядных примерах: мы купили 10 яблок, ты 3 съел, сколько осталось? Или, гуляя по улице, предложите посчитать машины, вы считаете черные, он — белые.
Одно из самых важных качеств успешного ученика — это старательность. Не у всех все получается сразу, это нормально, но если школьник стремиться к положительному результату, у него все получится.
Квесты на гаджетах и электронные учебники
Через 10 лет, по мнению учителя, школы перейдут на цифровое обучение. Педагоги, возможно, будут проводить квесты, используя гаджеты, бумажные учебники уступят место электронным, полагает Екатерина:
— Спины детей меньше бы страдали. Вы попробуйте поднять портфель, он такой тяжеленный! Желательно, чтобы дисплеи были такого качества, чтобы не портили детское зрение.
В свободное время Екатерина занимается рукоделием, особенно любит шить. Может легко себе брюки или платье смастерить, или игрушку-зайчика, или медвежонка в подарок. Занятия творчеством помогают ей в работе. С творческими людьми детям интереснее, и это позволяет выполнять проекты креативно.
Екатерина недавно приехала из Хакасии. В планах у девушки обзавестись собственными жильем и детьми, обязательно съездить в Египет — посмотреть на пирамиды в живую, восхититься величием и красотой древних сооружений.
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Молодая еще. Спины разгрузят. глаза ослепнут. Уже детки плоховидящие и скалиоз от тыкания .Никто не в курсе.сколько и кто на IT технологиях зарабатывает. Что то не заметно увеличения количества здоровых и грамотных.Все наоборот.
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