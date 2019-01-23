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Переливают фекалии из канализационных колодцев в центре Бердска?

Бердчанка наблюдала, как ассмашина выливала нечистоты, выкаченные с территории колледжа в колодец рядом с многоэтажкой. В КБУ предполагают, что это дело рук частников.(ВИДЕО, ФОТО)

23.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
Переливают фекалии из канализационных колодцев в центре Бердска?

Работники объяснили, что действуют по распоряжению начальства

Негодующая сливом канализации рядом с ее домом № 32 по улице Ленина вечером 21 января, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась бердчанка Маргарита. По ее словам нечистотка комбината бытовых услуг выкачивает канализацию с территории бердского Политеха со стороны улицы Первомайской и выливает ее в канализационный колодец, расположенный с многоквартирным домом.

-Такое происходит постоянно. Последствия от этой операции остаются на земле, буквально фонтаном брызжет жидкость! Я подходила к работникам, они сказали, что работают по указанию начальства. Говорят, что сливают горячую воду, но вода не имеет такого специфического запаха. На расстоянии пяти метров, от места слива фекалий, расположен жилой дом. Здесь находится школа английского языка, куда ходят заниматься ребятишки разного возраста. Им приходится шагать по разливу нечистот, вылившимся из ас-машины. Неужели это норма и такое позволено делать в самом центре Бердска? — недоумевала бердчанка, при этом указала регистрационный номер авто — У 093 ЕХ.

Автор видео Марина Волкова

«Курьер. Среда. Бердск» убедился, что около пяти часов вечера на территории бердского политехнического колледжа была припаркована нечистотка, которая выкачивала фекальную субстанцию из недр канализационного колодца, а затем машина поехала в сторону дома № 32 по улице Ленина. То же самое произошло и на следующий день, 22 января.

Директор бердского политехнического колледжа Татьяна Чуркина заверила, что проблем с канализацией в учреждении нет:

— Колодец со стороны улицы Первомайской находится на нашей территории, но он относится к КБУ. Его сотрудники просят нас открыть ворота, чтобы получить доступ к нему, но что там происходит я не знаю. Канализационный колодец не находится под нашим контролем, — констатировала Татьяна Валерьевна.

Директор КБУ Владимир Воспанчук заверил вечером 21 января, что сотрудники муниципального комбината не могут переливать канализацию из одного колодца в другой, и отказался комментировать происходящее. При этом отметил, что в городе не установлены места для слива канализации, чем и пользуются частники.

Руководство КБУ готово прокомментировать «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию и рассказать, что происходит с городским канализационным колодцем, но позже.

Подробности — в ближайшее время.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Да ладно,это машины КБУ

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