Недоступность для инвалидов лишила лидерства в регионе культуру Бердска

Независимая оценка качества прошла в учреждениях культуры Бердска. Оценивали работу городского историко-художественного музея, централизованной библиотечной системы, Городского центра культуры и досуга и ДК «Родина».

Всего в данном мероприятии участвовали 309 государственных и муниципальных организаций культуры Новосибирской области: 28 музеев, 48 библиотек, 8 театров и концертных организаций, 225 организаций культурно-досугового типа.

— Уровень качества 2018 года по сравнению с 2016, когда была проведена такая же независимая оценка, вырос значительно. Интегральное значение показателей по Бердску в этом году 90,23. Мы заняли второе место в Новосибирской области, на первом — Кольцово, — сообщила на совещании чиновников 21 января начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

В 2016 году интегральный показатель в Бердске составлял 76,36, культурным учреждениям досталось 6 место.

Всего рассматривалось пять основных критериев, на которые нужно было ответить жителям. Из них самый высокий в Бердске, 99,11, удовлетворенность условиями оказания услуг. Затем идет критерий вежливости и доброжелательности работников организаций — 98, 75, на третьем месте — комфортность условия предоставления услуг (93,46), далее идет критерий открытости и доступности информации об организации, то есть, когда люди могут зайти на сайт и посмотреть все, что их интересует, пояснила Мокриенко.

— На последнем месте, к сожалению, самый низкий уровень, 67,48, критерий доступности для инвалидов. Мы готовим планы по исправлению ошибок. До 30 января они будут предоставлены в министерство культуры. Каждое учреждение готовит свой план по улучшению качества. Эти планы будут размещены на сайтах учреждений. Все, что мы можем максимально исправить и довести до совершенства, мы будем в этом году исполнять.