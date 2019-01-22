КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С «двойками» закончили первое полугодие 277 учеников в школах Бердска

Показали пример: отказались от пенсионных надбавок депутаты от «Единой России»

Вооруженный авиапассажир рейса Сургут—Москва потребовал лететь в Афганистан

Отключили горячую воду на четыре дня в центре Бердска

Накопить на пенсию: реформу пенсионного капитала объявил ЦБ

Недоступность для инвалидов лишила лидерства в регионе культуру Бердска

Взорвали отделение банка «Открытие» в Новосибирске

Без вести пропавших научит искать отряд «Лиза Алерт» в Бердске

Бухгалтер был самым востребованным в 2018 году

Верховная рада констатировала «позорный провал» Украины

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Недоступность для инвалидов лишила лидерства в регионе культуру Бердска

По независимой оценке качества учреждения имели очень высокие показатели по четырем критериям, последний подкачал.

22.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Недоступность для инвалидов лишила лидерства в регионе культуру Бердска

Работу музея, ГЦКиД, ДК «Родина» и библиотек оценивали жители

Независимая оценка качества прошла в учреждениях культуры Бердска. Оценивали работу городского историко-художественного музея, централизованной библиотечной системы, Городского центра культуры и досуга и ДК «Родина».

Всего в данном мероприятии участвовали 309 государственных и муниципальных организаций культуры Новосибирской области: 28 музеев, 48 библиотек, 8 театров и концертных организаций, 225 организаций культурно-досугового типа.

— Уровень качества 2018 года по сравнению с 2016, когда была проведена такая же независимая оценка, вырос значительно. Интегральное значение показателей по Бердску в этом году 90,23. Мы заняли второе место в Новосибирской области, на первом — Кольцово, — сообщила на совещании чиновников 21 января начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

В 2016 году интегральный показатель в Бердске составлял 76,36, культурным учреждениям досталось 6 место.

Всего рассматривалось пять основных критериев, на которые нужно было ответить жителям. Из них самый высокий в Бердске, 99,11, удовлетворенность условиями оказания услуг. Затем идет критерий вежливости и доброжелательности работников организаций — 98, 75, на третьем месте — комфортность условия предоставления услуг (93,46), далее идет критерий открытости и доступности информации об организации, то есть, когда люди могут зайти на сайт и посмотреть все, что их интересует, пояснила Мокриенко.

— На последнем месте, к сожалению, самый низкий уровень, 67,48, критерий доступности для инвалидов. Мы готовим планы по исправлению ошибок. До 30 января они будут предоставлены в министерство культуры. Каждое учреждение готовит свой план по улучшению качества. Эти планы будут размещены на сайтах учреждений. Все, что мы можем максимально исправить и довести до совершенства, мы будем в этом году исполнять.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
С «двойками» закончили первое полугодие 277 учеников в школах Бердска Показали пример: отказались от пенсионных надбавок депутаты от «Единой России» Вооруженный авиапассажир рейса Сургут—Москва потребовал лететь в Афганистан

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика