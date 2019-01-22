Раскрыли 9 из 18 преступлений за неделю полицейские Бердска

За прошедшую неделю зарегистрировано 401 сообщение о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску.

Было совершено 18 преступлений, 9 из которых раскрыты, сообщил на совещании чиновников 21 января начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева



— За неделю задержали трех человек по подозрению в совершении преступления, выявлено 45 административных правонарушений. Доставлены в отдел 38 административных нарушителей. Из всех административных нарушений пять связаны с нарушением миграционного законодательства, правилами пребывания на территории города. Проводились мероприятия по взысканию просроченной задолженности «Дебитор». В выходные дни при взаимодействии с сотрудниками ЖКХ был задержан человек, который совершал кражи проводов заземления. Продолжаем с ним работу, документируем ранее совершенные преступления, — рассказал Владимир Соколов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, были ли замечания, связанные с крещенским обрядом.

— Все прошло без замечаний, — отметил Соколов.

Шестернин поблагодарил Владимира Соколова и начальника УГЗ Василия Пономарева за помощь в проведении крещенского купания.

— Все было организовано. Патрульно-постовая служба работала, ГИБДД, МЧС. Спасибо большое, — сказал мэр.