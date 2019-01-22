Раскрыли 9 из 18 преступлений за неделю полицейские Бердска

Сотрудники полиции за неделю доставили в отдел 38 нарушителей
За прошедшую неделю зарегистрировано 401 сообщение о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску.
Было совершено 18 преступлений, 9 из которых раскрыты, сообщил на совещании чиновников 21 января начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.
Автор видео Галина Панчева
— За неделю задержали трех человек по подозрению в совершении преступления, выявлено 45 административных правонарушений. Доставлены в отдел 38 административных нарушителей. Из всех административных нарушений пять связаны с нарушением миграционного законодательства, правилами пребывания на территории города. Проводились мероприятия по взысканию просроченной задолженности «Дебитор». В выходные дни при взаимодействии с сотрудниками ЖКХ был задержан человек, который совершал кражи проводов заземления. Продолжаем с ним работу, документируем ранее совершенные преступления, — рассказал Владимир Соколов.
Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, были ли замечания, связанные с крещенским обрядом.
— Все прошло без замечаний, — отметил Соколов.
Шестернин поблагодарил Владимира Соколова и начальника УГЗ Василия Пономарева за помощь в проведении крещенского купания.
— Все было организовано. Патрульно-постовая служба работала, ГИБДД, МЧС. Спасибо большое, — сказал мэр.
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Надо конкретнее, что раскрыто, а что нет. А так, очевидное, рапортуем, что молодцы, а что то посерьёзней, просто цифры, что не раскрыто. И где раскрытия преступлений прошлых лет или хотя бы за 2018г., из числа тех, что не раскрыто. А прокурор, когда подводит итоги, говорит о том, что раскрываемость у полиции всё хуже и хуже… И так еженедельно, изо дня в день, кого обманываем.
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