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Раскрыли 9 из 18 преступлений за неделю полицейские Бердска

Полицейские вместе с сотрудниками ЖКХ задержали бердчанина, воровавшего провода заземления.(ВИДЕО)

22.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Раскрыли 9 из 18 преступлений за неделю полицейские Бердска

Сотрудники полиции за неделю доставили в отдел 38 нарушителей

За прошедшую неделю зарегистрировано 401 сообщение о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску.

Было совершено 18 преступлений, 9 из которых раскрыты, сообщил на совещании чиновников 21 января начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева

— За неделю задержали трех человек по подозрению в совершении преступления, выявлено 45 административных правонарушений. Доставлены в отдел 38 административных нарушителей. Из всех административных нарушений пять связаны с нарушением миграционного законодательства, правилами пребывания на территории города. Проводились мероприятия по взысканию просроченной задолженности «Дебитор». В выходные дни при взаимодействии с сотрудниками ЖКХ был задержан человек, который совершал кражи проводов заземления. Продолжаем с ним работу, документируем ранее совершенные преступления, — рассказал Владимир Соколов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, были ли замечания, связанные с крещенским обрядом.

— Все прошло без замечаний, — отметил Соколов.

Шестернин поблагодарил Владимира Соколова и начальника УГЗ Василия Пономарева за помощь в проведении крещенского купания.

— Все было организовано. Патрульно-постовая служба работала, ГИБДД, МЧС. Спасибо большое, — сказал мэр.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Надо конкретнее, что раскрыто, а что нет. А так, очевидное, рапортуем, что молодцы, а что то посерьёзней, просто цифры, что не раскрыто. И где раскрытия преступлений прошлых лет или хотя бы за 2018г., из числа тех, что не раскрыто. А прокурор, когда подводит итоги, говорит о том, что раскрываемость у полиции всё хуже и хуже… И так еженедельно, изо дня в день, кого обманываем.

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