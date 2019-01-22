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Переобучение одного предпенсионера подорожало до 53 тыс. рублей

Ежегодно на эти цели планируется направлять около 5 млрд рублей, 95% расходов берет на себя правительство. Каждый год программы переобучения будут проходить 75 тыс. человек.

22.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Переобучение одного предпенсионера подорожало до 53 тыс. рублей

К старости россияне могут поменять профессию

За шесть лет 450 тысяч граждан предпенсионного возраста пройдут профессиональную подготовку. Безработные по направлению служб занятости при этом будут получать стипендии.

С этого года правительство совместно с регионами начинает реализацию программы профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с заместителями призвал отслеживать ситуацию, чтобы люди с большим опытом и хорошей квалификацией имели возможность работать дальше. «Для этого мы должны создать им условия для получения дополнительного образования», — подчеркнул он.

Ежегодно на эти цели планируется направлять около 5 миллиардов рублей, 95 процентов расходов берет на себя правительство. Каждый год программы переобучения будут проходить 75 тысяч человек. Обучение займет три месяца. Средняя стоимость такого рода программы — 53 тысячи рублей.

Ранее Минтруд сообщал, что стоимость программы будет составлять 33 тысячи рублей.

«Граждане, которые будут проходить переобучение, то есть являющиеся безработными, по направлению служб занятости будут иметь возможность получать стипендии в размере минимального размера оплаты труда, — заявила вице-премьер Татьяна Голикова. — Напомню, что в 2019 году это 11280 рублей». Там, где предусмотрена выплата районного коэффициента, стипендия будет увеличена на эту сумму.

Сейчас, сообщила зампред правительства, регионы завершили социальные опросы потребностей граждан предпенсионного возраста при повышении квалификации и переподготовке, практически завершена работа по подготовке нормативных актов.

Реализация программы будет идти через три механизма: направление на переобучение безработных граждан, вставших на учет в органах службы занятости, формирование предложений от работодателей в зависимости от требующихся им специальностей, а также обучение граждан по международным профессиональным стандартам с использованием механизмов WorldSkills.

Источник: РГ


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