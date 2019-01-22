Отключили горячую воду на четыре дня в центре Бердска

К внеплановому ремонту водоподогревателей на ЦТП-5 приступили коммунальщики Бердска с утра вторника.

-В связи с внеплановым ремонтом водоподогревателей на ЦТП-5, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул. Первомайская, 11; ул. Комсомольская, 24; ул. Лелюха, 26, — уточнили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

Горячей воды в трех многоквартирных домах не будет с 8.00 сегодня, 22 января, до 16.00 пятницы, 25 января.