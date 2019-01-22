Спектакли посвящают Году театра музеи Бердска

Открыв Всероссийский Год театра в своих залах еще в декабре, бердский музей продолжает представлять бердчанам удивительный мир сцены и закулисья, причем не только минувших, но и нынешних дней.

25 января (пятница) в 19:00 часов в музее истории Бердского радиозавода (ул. Ленина, 89/8) состоится показ спектакля-квартирника «Мама на Востоке» от московского «#театрчё». Это спектакль о самых дорогих и близких людях — о мамах. Как утверждают актеры театра «говорим на волнующую нас тему. Тему взаимоотношений с нашими «Ма», которые остались там, в Сибири, на Урале ждут и верят в нас. Мы, решили отдохнуть от привычной театральности, мы вспоминаем, грустим и улыбаемся на заданную тему без грима, костюмов и паааафффоса».

26 января (суббота) в 16 часов в арт-зале музея (ул. Спортивная, 11) состоится предпремьерный показ спектакля «Невидимые миру слезы» по рассказам А.П. Чехова в исполнении народного коллектива театра «Лестница», ДК «Родина», режиссер С.В. Лахненко. «Лестница» – один из участников музейного выставочного проекта «Браво!», представляющего шесть бердских театральных коллективов.

27 января (воскресенье) в 15:00 часов в музее «Театр Бирюкова» (ул. Кирова, 1) пройдет творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Валентиной Широниной. Валентина Ивановна – актриса театра «Красный факел». Она сыграла множество ролей, ей довелось работать с легендами новосибирского театра, в том числе и с Владленом Бирюковым. Она и сама — настоящая легенда. Яркая, талантливая актриса и удивительная, красивая женщина. Каждая ее роль запоминается зрителям надолго. Валентина Ивановна не только играет на сцене сама, но и воспитывает будущих актеров — преподает в Новосибирском государственном театральном институте.

Вход на мероприятия 26 и 27 января – свободный.

Стоимость билета на спектакль «Мамы на Востоке» — 300 руб.

На все вопросы ответят по тел. 5-33-60, 5-02-59.