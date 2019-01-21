Ющенко: россияне по натуре любят рабство

Бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что россиянам якобы нравится быть рабами.

«Россияне по натуре как народ не любят свободу — они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии», — сказал он.

По словам экс-президента, писатель Алексей Толстой говорил, что существуют «две Руси».

«Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь», — добавил Ющенко.

Ранее Виктор Ющенко заявил об отличии жителей Донбасса от остальных граждан Украины, сравнив первых с населением гитлеровской Германии, передает РИА Новости.