КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 8 -913-471-5939 Евгения
продам 8 -913-471-5939 Евгения
продам 8 -913-471-5939 Евгения
продам 8-913-471-59-39 Евгения
продам 8-913-471-59-39 Евгения
продам 8-913-471-59-39 Евгения
продам 8-913-471-59-39 Евгения
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Нефтяники поссорились с Росгвардией из-за ЧОПов

Порошенко советуют подарить детям Бердска хоккейные клюшки

Почти 2 млрд рублей задолжали банкам жители Бердска

Папа Римский запускает сайт и приложения для молитв «Кликни и молись»

Алкоголь и табак продавать в специальных магазинах хотят в России

Серийный вор с сумкой Леруа Мерлен украл кабели заземления на 400 тыс. рублей из 8 высотных домов в Бердске

Генплан Бердска: Снос 115 частных домов в центре города неизбежен

На Украине запретили показывать 139 фильмов и сериалов

Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Папа Римский запускает сайт и приложения для молитв «Кликни и молись»

Понтифик с планшетом в руках представил инициативу, обращенную в основном к молодежи, во время воскресной проповеди.

21.01.2019 Фото: © EPA-EFE/ANGELO CARCONI Нет комментариев
 
Папа Римский запускает сайт и приложения для молитв Кликни и молись

Папа Римский Франциск (слева)

Папа Римский Франциск объявил о запуске специального сайта молитв с Папой «Кликни и молись» (Click to pray) и соответствующих мобильных приложений. Понтифик лично с планшетом в руках представил инициативу во время традиционной воскресной проповеди, передает агентство ANSA.

«Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие», — сказал Франциск. «Интернет и социальные сети представляют громадный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи», — добавил он, напомнив, что на будущей неделе будет обнародовано папское послание ко Всемирному дню социальных коммуникаций.

Интернет-ресурс www.clicktopray.org представлен также в вариантах приложений для систем Android и iOS и в социальных сетях. Сайт состоит из трех разделов: «Молись с Папой», «Молитва дня» и «Молись в сети». В последней любой пользователь, включая Папу Римского, может обмениваться с другими своими молитвами. Ресурс доступен на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком.

Платформа запущена специально к Дню католической молодежи — слету молодых католиков, который пройдет в Панаме с 22 по 27 января с участием главы Римско-католической церкви.

Святой престол активно пользуется интернетом. Помимо официального сайта и традиционных СМИ (газета, радио), Ватикан активно пользуется социальными сетями. Так, у Папы есть собственный аккаунт в Twitter на нескольких языках, включая латынь. Число подписчиков английской версии достигает почти 18 млн человек, почти 17 млн человек подписаны на испанскую версию.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме Более полутора тысяч человек окунулись в Крещенскую купель в Бердске Нефтяники поссорились с Росгвардией из-за ЧОПов

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика