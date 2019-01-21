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Розыск: 14-летняя девочка после ссоры с мамой убежала из дома в Новосибирске

В последний раз выходила 17 января в онлайн с личной страницы во «ВКонтакте» вчера вечером, сообщения закрыты.

21.01.2019 Фото: Лиза Алерт Нет комментариев
 
Розыск: 14 летняя девочка после ссоры с мамой убежала из дома в Новосибирске

Юлия Смаилова, 14 лет

Юлия Смаилова, 14 лет, с. Ярково Новосибирского района. Девочка — «бегунок», из дома уже уходила. Днём 17 января после ссоры с матерью должна была встретиться с ней в Заельцовском районе Новосибирска, но не пришла, с тех пор местонахождение неизвестно. В последний раз выходила в онлайн с личной страницы во «ВКонтакте» вчера вечером, сообщения закрыты. Известно, что сбежала не одна, вторую девочку в полицию не подавали, сообщает Лиза Алерт.

Приметы: с двух сторон выбриты виски, рост 160 см, нормального телосложения, волосы длинные, прямые каштанового цвета, глаза карие. Была одета: спортивная кофта, черные легинсы или синие джинсы.


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