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Жевать нельзя: Токсичными признали кассовые чеки

Большинство кассовых чеков из термальной бумаги содержит бисфенол А. Этот ингредиент является причиной расстройств репродуктивной системы и ряда онкологических заболеваний.

21.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Жевать нельзя: Токсичными признали кассовые чеки

Мойте руки после чеков

Большинство кассовых чеков из термальной бумаги содержит бисфенол А. Этот ингредиент является причиной расстройств репродуктивной системы и ряда онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые Гранадского университета в Испании. Такие кассовые чеки не должны соприкасаться с пищевыми продуктами. Также их не следует сминать перед тем как выбросить, хранить и писать на них заметки. В некоторых чеках ученые нашли также бисфенол S, который также вызывает гормональные нарушения.

Бисфенол S находят только в чеках кассовых аппаратов, это не так страшно, потому что чеки никто не жует, объяснил в интервью радио Sputnik вице-президент РАЕН, эксперт ООН по проблемам химической безопасности Валерий Петросян. А вот бисфенол А давно признан сильным эндокринным разрушителем, рассказал профессор.

«Бисфенол А добавляют в популярные для использования пластики. Например, в любимые женщинами бутылочки с кефиром, биойогуртом. Чтобы они не были слишком мягкими и при нажатии не выливались на красивую одежду. А продукты содержат кислоты, органические молекулы, которые извлекают бисфенол из полимеров, так что он оказывается в продуктах. Надо стараться избегать покупки продуктов в этих полимерных упаковках. Даже в некоторую бумагу для запекания для сохранения антивозгорания добавляют бисфенол А», – рассказал Валерий Петросян.

 


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(1) Комментарий

  1. Анна Автоледи

    Отлично! Давайте запретим использование кассовых аппаратов! Госдума, АУ!…

    Thumb up 0 Thumb down 2

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