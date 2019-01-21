Жевать нельзя: Токсичными признали кассовые чеки

Большинство кассовых чеков из термальной бумаги содержит бисфенол А. Этот ингредиент является причиной расстройств репродуктивной системы и ряда онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые Гранадского университета в Испании. Такие кассовые чеки не должны соприкасаться с пищевыми продуктами. Также их не следует сминать перед тем как выбросить, хранить и писать на них заметки. В некоторых чеках ученые нашли также бисфенол S, который также вызывает гормональные нарушения.
Бисфенол S находят только в чеках кассовых аппаратов, это не так страшно, потому что чеки никто не жует, объяснил в интервью радио Sputnik вице-президент РАЕН, эксперт ООН по проблемам химической безопасности Валерий Петросян. А вот бисфенол А давно признан сильным эндокринным разрушителем, рассказал профессор.
«Бисфенол А добавляют в популярные для использования пластики. Например, в любимые женщинами бутылочки с кефиром, биойогуртом. Чтобы они не были слишком мягкими и при нажатии не выливались на красивую одежду. А продукты содержат кислоты, органические молекулы, которые извлекают бисфенол из полимеров, так что он оказывается в продуктах. Надо стараться избегать покупки продуктов в этих полимерных упаковках. Даже в некоторую бумагу для запекания для сохранения антивозгорания добавляют бисфенол А», – рассказал Валерий Петросян.
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Отлично! Давайте запретим использование кассовых аппаратов! Госдума, АУ!…
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