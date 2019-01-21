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В политические лидеры «Единой России» метит кандидат из Бердска

Бердчанин Дмитрий Игонин может войти в партийный резерв, куда вовлекают «молодых профессионалов, которые поведут страну по пути модернизации».

21.01.2019 Фото: ЕР 2 коммент.
 
В политические лидеры Единой России метит кандидат из Бердска

ЕР готовит кадровый резерв для страны

Новосибирцы прошли во II этап Всероссийского конкурса «Политический лидер». От Новосибирской области поступило 67 анкет, из которых 52 одобрено на первом этапе, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия»

Одним из участников конкурса «Политический лидер» стал финалист Всероссийского конкурса «Лидеры России» Дмитрий Игонин из Бердска. Сейчас он проходит второй этап отбора слушателей образовательного модуля и записывает конкурсное интервью.

«Почему именно я должен войти в состав кадрового резерва партии? В первую очередь нужно определить, какими качествами должен обладать политический лидер. Я назову основные: лидерство, социальная ответственность и неравнодушие к своей стране, умение работать в команде», — считает Дмитрий Игонин.

Секретарь НРО партии «Единая Россия» Валерий Ильенко отмечает, что партия держит курс на обновление, поэтому для «Единой России» важен кадровый потенциал: «Как говорил президент России Владимир Путин, в партию должны прийти молодые профессионалы, которые поведут страну по пути модернизации. Партийные образовательные модули, как «Политический лидер», позволяют участникам проявить себя и достойно представить регион».

Напомним, что до 22 января пройдет следующий отборочный этап – запись трех видеорезюме, и с 22 января по 1 февраля участники должны будут пройти отборочные тесты.

«Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Это обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв партии. Подробности об участии в проекте можно узнать на сайте.

 


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Уникальный конкурс: такого нет и в помине нигде в мире.
    Это действительно действующий и работающий вертикальный лифт: тот кто имеет цель и готов работать может запросто за очень короткое время подняться до уровня совета директоров крупнейших предприятий.

    Справка:
    «Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров, которые определят будущее России.
    Участие в конкурсе бесплатное.

    Очень надеюсь, что благодаря таким конкурсам действительно появится новое поколение управленцев, которые возьмут в свои руки управление страной и поведут нас в будущее.

    Thumb up 1 Thumb down 3

  2. Новый мэр

    Куда они нас ведут? по какому пути?

    Thumb up 2 Thumb down 3

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