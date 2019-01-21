В политические лидеры «Единой России» метит кандидат из Бердска

Новосибирцы прошли во II этап Всероссийского конкурса «Политический лидер». От Новосибирской области поступило 67 анкет, из которых 52 одобрено на первом этапе, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия»

Одним из участников конкурса «Политический лидер» стал финалист Всероссийского конкурса «Лидеры России» Дмитрий Игонин из Бердска. Сейчас он проходит второй этап отбора слушателей образовательного модуля и записывает конкурсное интервью.

«Почему именно я должен войти в состав кадрового резерва партии? В первую очередь нужно определить, какими качествами должен обладать политический лидер. Я назову основные: лидерство, социальная ответственность и неравнодушие к своей стране, умение работать в команде», — считает Дмитрий Игонин.

Секретарь НРО партии «Единая Россия» Валерий Ильенко отмечает, что партия держит курс на обновление, поэтому для «Единой России» важен кадровый потенциал: «Как говорил президент России Владимир Путин, в партию должны прийти молодые профессионалы, которые поведут страну по пути модернизации. Партийные образовательные модули, как «Политический лидер», позволяют участникам проявить себя и достойно представить регион».

Напомним, что до 22 января пройдет следующий отборочный этап – запись трех видеорезюме, и с 22 января по 1 февраля участники должны будут пройти отборочные тесты.

«Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Это обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв партии. Подробности об участии в проекте можно узнать на сайте.