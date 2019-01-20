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Фильм «Праздник» о пире в блокадном Ленинграде удалил YouTube

По сюжету фильма привилегированная семья заслуженного ученого тайно празднует Новый год в блокадном Ленинграде за обставленным едой столом. Параллельно некоторые члены семейства приводят голодных гостей.

20.01.2019 Фото: стоп-кадр 20 коммент.
 
Фильм «Праздник» о пире в блокадном Ленинграде удалил YouTube

YouTube удалил комедию «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде

YouTube удалил комедию Алексея Красовского «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде. Об этом режиссер написал в фейсбуке, пишет Бумага.ру

Вместо фильма теперь появляется сообщение сервиса о том, что «видео удалено за нарушение Условий использования YouTube». Какие именно условия были нарушены, не сообщается. «Праздник» всё еще можно посмотреть во «ВКонтакте».
Фильм «Праздник» выложили на YouTube 3 января. По сюжету фильма привилегированная семья заслуженного ученого тайно празднует Новый год в блокадном Ленинграде за обставленным едой столом. Параллельно некоторые члены семейства приводят голодных гостей.

В начале декабря прокуратура начала проверку фильма. Ведомство заинтересовали обстоятельства производства кинофильма. Сотрудники также запросили текст сценария фильма и видеоматериалы.

Фильм сняли за семь дней. В нем сыграли Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков, а оператором-постановщиком стал Сергей Астахов, известный по фильмам Алексея Балабанова.

Красовский рассказал «Бумаге», о чем фильм «Праздник» и как ему пришла в голову идея такой картины, почему провалилась кампания по сбору денег на съемки и почему в соцсетях так негативно реагируют на фильм.

— Сейчас в СМИ пишут, что «Праздник» — это комедия про блокаду Ленинграда. Вы настаиваете на том, что это фильм, действие которого происходит в блокадном Ленинграде. Так о чем ваш фильм?

— Это фильм о семье очень привилегированного ученого, а не семье Жданова (Андрей Жданов, Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) — прим. «Бумаги» ), как некоторые почему-то решили. У этой семьи есть привилегии, они получают специальное питание. Не шикарное, а довольно обычное. И эта семья хочет отпраздновать Новый год с 31 декабря 1941 года на 1 января 1942 года. Все перипетии начинаются с того, что в их благополучную семью приходят два не совсем благополучных человека: девочка-старшеклассница (возлюбленная сына ученого — прим. «Бумаги») и Виталий (жених дочери ученого — прим. «Бумаги»), такой прощелыга, которого играет Тимофей Трибунцев.

И когда эти два человека приходят, героям приходится сильно изгаляться, чтобы объяснить им, откуда [у семьи ученого] такое изобилие.

— Вы подчеркиваете, что это фильм о любви.

— Да, он о любви, о семье и семейных традициях. Кроме того, там есть один закадровый персонаж — бабушка, которая лежит на втором этаже и подает различные сигналы в виде стука, что ей нужно попить, поесть и убрать мусор. И она для нас очень важный персонаж. Это достаточно бытовая, ситуативная комедия, действие которой происходит в обстоятельствах блокадного Ленинграда. Но я повторюсь, что это не черная комедия и не комедия, высмеивающая все эти ужасы блокады и блокадников.

— Как вам пришла в голову идея фильма и почему вы выбрали местом действия именно Ленинград во время блокады?

— Я отвечу банально: все идеи приходят в голову, потому что вы живете в стране, где у власть имущих есть огромное количество привилегий. И тогда вы задаетесь вопросом: откуда и почему у них это всё есть и почему они считают приличным поучать других людей, как жить и чем питаться на несчастную пенсию. И вы спрашиваете себя: почему у этих людей нет совести? И ответ для себя я получил такой, что мы не разобрались с нашей историей, мы никак не оценили поступки тех людей, которые жировали и не бедствовали — опустим сейчас блокаду — в послевоенное и довоенное время. Всегда находились люди, которые в тяжелое для страны время жили припеваючи. Сейчас, я так понимаю, пропагандистское телевидение пытается доказать всем остальным людям, что ничего подобного не было. Но у меня возникает встречный вопрос: откуда это есть сейчас?

Я долго над этим размышлял и подумал, что можно долго говорить о том, что это  [привилегированность] нехорошо, а можно попробовать передать эту мысль в жанре комедии и высмеять нелепую попытку этих людей и им подобных соврать, что у них по праву есть больше, чем у других. Вот это мы в фильме и попытались высмеять. И мне кажется, что я имею на это [на высмеивание] право.

— На странице фильма на сайте «Планета» вы приводите выдержки из дневника чиновника, который нормально питался во время блокады. Вы изучали этот вопрос подробно с точки зрения истории, прежде чем приступить к съемке и написанию сценария?

— Мы не опираемся на историю этого человека. Это, думаю, одна из сотен историй, описанных в книге «Блокадная этика» (имеется в виду книга Сергея Ярова «Блокадная этика. Представление о морали в Ленинграде 1941–1942 гг.» — прим. «Бумаги»). Но фильм «Праздник» — не документальное, а художественное произведение. Вы, наверное, не найдете человека с такой фамилией и с такой профессией в архивах и документах. Повторяю: привилегии и льготы были, и они остаются сейчас и именно об этом наша картина.

— Как вы думаете, почему СМИ и пользователи соцсетей неправильно интерпретировали идею фильма и массово пишут о том, что это комедия именно про блокаду?

— Они еще подчеркивают, что это черная комедия, преумножая тот ужас, который сейчас нужен. И секрет достаточно прост: когда появляется огромное количество людей, недовольных пенсионной реформой, когда нужно перенаправить человеческий гнев в какое-то другое русло и не в сторону людей, которые принимают эти законы и оставляют нас без пенсии, и заставляют людей больше работать, а в сторону нас, в сторону спортсменов и других людей. Каждую неделю нужно выпускать пар и направлять эту людскую ненависть на каких-то людей, показывая, что есть еще более страшные персонажи.

И способ тоже нехитрый: убираем слова про чиновников и привилегированных. Убираем вообще слова привилегии и льготы, доказываем, что их во время блокады не было. Дальше соединяем слово «комедия» со словом «блокада», добавляем слово «черная». И пошли дальше людей стращать и пугать, размахивая моей фамилией, как самой адской, сатанинской и так далее.

— Когда вы начали снимать фильм и запустили кампанию по сбору средств на «Планете», вы ожидали такую негативную реакцию?

— Если бы мы ожидали этого, мы бы, наверное, продолжили сбор средств, потому что на этом безобразном хайпе сейчас, как ни странно, можно было бы заработать. Я понимал, что это произойдет: что, наверное, рано или поздно слух о том, что мы снимаем такое кино дойдет до власть имущих, а они что-нибудь предпримут, но почему-то я думал, что они это сделают раньше. Как-то прошляпили они этот момент и дали хотя бы снять кино. За это спасибо.

— А почему вы думаете, что это инициатива властей? Может быть, СМИ и блогеры просто неправильно истолковали идею фильма?

— Потому что помимо халатности налицо явное передергивание. Сейчас подходящий момент, потому что стихает скандал вокруг футболистов и другие скандалы и нужен другой громоотвод. Подобрались к культуре, а потом найдется другой маньяк, как говорил персонаж в фильме «Коллектор», и внимание переключится на него.

— Вам сейчас приходит много угроз и негативных комментариев?

— Да, примерно каждую минуту пишут в телеграм и в твиттер. Кто находит телефон, пишут сообщения и пытаются позвонить. Кто не находит, пишут в фейсбуке и «ВКонтакте». Им нужно как-то оторваться, им кажется, что я во всех их грехах виноват, доказать обратное очень трудно.

— Как вы думаете, чем обусловлена такая резкая негативная реакция?

— Ну потому что это давняя русская традиция, которая сегодня взята на вооружение. Мы, кроме ненависти, экспортировать ничего во вне не можем. Люди видят, что страна при помощи шпионов и других несчастных субъектов всё время лажает. Мы разучились преподавать — теперь наши учителя занимаются подлогами в избирательных кампаниях. У нас не получается создавать корабли и спутники — они у нас падают. Надо же дать этому какое-то объяснение. А вот такое объяснение: что режиссер Красовский снимает комедию о блокадном Ленинграде, а дальше надо как-то связать эти два обстоятельства. Вы хотите выпустить пар, набить кому-то рыло? Показываем вам лицо. Показываем вам фото мертвого ребенка, как это сделал Сергей Стиллавин, и даем команду «фас!». Пока это, к сожалению, работает.

— Почему не удалось собрать деньги на фильм на «Планете»?

— Тут надо шире вопрос задавать: почему почти никому не удается собрать нормальные деньги на кино. И ответ, я думаю, тоже понятен. Людям сейчас очень тяжело живется. И кино не находится в первой пятерке нужд и требований. Сейчас не до жиру. А кино, даже короткометражное, — это достаточно затратное развлечение. И я понимаю людей, которые не хотят поддерживать вообще никакое кино. Какие-то скромные деньги удается наскрести 1–2 % картин. В основном это либо короткометражки, либо картины по известным произведениям. Я скажу честно, что мы не особо рассчитывали на эту поддержку. Это была еще одна информационная площадка, чтобы заявить о картине и честно с открытым забралом рассказать о своих намерениях.

— Как удалось завершить съемки, несмотря на очень ограниченный бюджет?

— Самое главное, что в тот момент не было этой истерии. Если бы она была сейчас, нам бы не удалось ничего сделать. О нас никто не знал. Людей, к которым мы обращались, было очень много. Ни один человек не отказал нам в помощи или поддержке, и всё прошло замечательно, гладко и быстро.

Мы сняли фильм за семь дней, в точности как и «Коллектора». В музее-квартире, где проходили съемки, никаких проблем не было, очень благожелательная атмосфера. Это сейчас самые теплые воспоминания из всего, что сейчас происходит. (В интервью «Медузе» Красовский рассказал, что съемки фильма обошлись в 3,5 млн рублей, часть из которых — его собственные. Среди собранных на «Планете» денег — сумма, которую внесла Марина Зудина, жена Олега Табакова и мать Павла Табакова, исполнителя одной из главных ролей в фильме — прим. «Бумаги»).

— Как вы выбирали актеров на главные роли и сразу ли они согласились участвовать в проекте?

— Актеров выбирал так же, как и всегда — путем проб и кастинга. И, как мне кажется, выбрал самых подходящих (роли в «Празднике» исполнили Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков, Тимофей Трибунцев, Анфиса Черных, Ася Чистякова — прим. «Бумаги»). Ни один из тех, кому я предлагал роль, не отказывался. Если бы вы, как и артисты, прочли бы сценарий, то увидели бы, что там нет ничего раздражающего и оскорбляющего чьи-то чувства. Это обычная семейная история.

— Как вам кажется, есть ли вероятность того, что из-за этой волны негатива фильм могут запретить к прокату?

— Конечно, есть такая вероятность. Но есть и другие площадки, через которые можно донести до зрителя кино. Есть онлайн-платформы и онлайн-кинотеатры.

— Когда картина будет готова и выйдет в прокат? Сейчас вы уже монтируете фильм?

— Да. Картина будет готова осенью этого года. На вопрос, когда она выйдет в прокат, обычно отвечают сами прокатчики и дистрибьюторы картины. Как только картину покажем и определимся со всем этим, и если не вставят никакие палки в колеса, то сможем назвать какие-то конкретные сроки.

Источник: Бумага.ру


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(20) Комментариев

  1. Гость

    «— Ну потому что это давняя русская традиция, которая сегодня взята на вооружение. Мы, кроме ненависти, экспортировать ничего во вне не можем. Люди видят, что страна при помощи шпионов и других несчастных субъектов всё время лажает. Мы разучились преподавать — теперь наши учителя занимаются подлогами в избирательных кампаниях. У нас не получается создавать корабли и спутники — они у нас падают.»
    ***
    «Вечно и нисколько не старея,
    Всюду и в любое время года
    Длится, где сойдутся два еврея,
    Спор о судьбах русского народа.»
    © Губерман. 8)

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  2. Гость

    Очередная провокационная пакость и мерзость для тестирования пределов допустимого у сегодняшних граждан России! При ухудшении экономического положения граждан, при трудностях — такие пасквили начинают вылезать тут и там! Для размножения «уренгойских мальчиков» и прочих кающихся и басилошвили-ахеджакающих!
    Попробуйте снять на Украине «хохотушку» про «небесную сотню» или «глодомор», в Израиле — про Холокост… Я даже знаю, что на что вам натянут, если рискнёте! 8)

    Thumb up 7 Thumb down 6

    • Аноним

      Вы посмотрели фильм? Там про что?

      Thumb up 4 Thumb down 5

      • Аноним

        Там про современных либералов из правительства и государственных структур, которые рассказывают про свою жизнь и быт, думая при этом, что они играют героев сталинской эпохи. :-D

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      • Аноним

        Про тех, кого репрессии не успели коснуться.
        Не про 12 летних детей, стоящих у станка по 16 часов, что бы было чем воевать отцам.
        Детям потом дадут справку блокадника, а герои «комедии» если их потом не накроет артобстрел «освободителей», ваучезируют страну.

        Thumb up 3 Thumb down 2

  3. Аноним

    Бюджет картины составил 3,5 миллиона рублей.
    НВР — вряд ли кто-то будет это смотреть.

    Но сама идея: За 3,5 миллиона сочинить пасквиль, распространить его с помощью бесплатного государственного патриотического пиар-агенства, а потом еще выступить жертвой в попрании прав свободомыслящего художника — пример для подражания.
    Можно теперь смело заявлять, что youtube.com — это кремлевский агент))

    Thumb up 4 Thumb down 3

    • Аноним

      У меня , когда говорят СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК , сразу вспоминается художник, прибивший себя за свои помидорчики гвоздем к ас фальту. На большее ума то нет.
      Это потому, что трезвяки и дурки сократили. 8)

      Thumb up 3 Thumb down 5

      • Аноним

        Можно сделать вывод, что вы болезненно долго смотрите российские пропагандистские каналы. Не ведитесь на штампы кремлевских сми, чтобы не стать жертвой пропаганды кремлевских сми.

        Свободный художник — художник, ориентирующийся на творчество, «искусство ради искусства», не принадлежащий к каким-либо организациям или течениям.

        Вопрос — а какие ассоциации в таком случае возникают у вас при употреблении словосочетания «подневольный художник»?))

        Thumb up 5 Thumb down 3

        • Аноним

          Так он не к каналу себя прибил, а к асфальту.
          Вот вы тогда наверно «подневольный художник», или гвоздей с собой не было. *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

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          • Аноним

            Ахроматопсия, вызванная обильными сдабриваниями соловьиным пометом киселевских шаблонов, высаженных непосредственно в мозг, из которого произросли исключительно черно-белые побеги при полном отсутствии цвета и даже оттенков серого.
            В связи с обострением болезни пациенту рекомендовано диетическое политическое питание и путинский рэжим в очень малых дозах.
            /Из книги рецептов крепостные русских художников, поэтов и изобретателей/
            :-D

            Thumb up 4 Thumb down 1

          • Аноним

            Шариков, уймись. :-D

            Thumb up 3 Thumb down 2

  4. Аноним

    Чубайс с компанией и сейчас хорошо живет и тогда хорошо жил. И цены на яйца, бензин, свет и мусор им пофиг.
    И были люди во время войны — партфункционеры, воры, бандиты, спекулянты, перекупщики и т.д. , но это была не комедия, а трагедия города, который пережил блокаду, но навсегда сгинул в перестройку. :( :( :(
    Это не фильм — это танцы на костях.

    Thumb up 7 Thumb down 2

  5. Аноним

    Раз уж «гражданский журналист» Вит под Новый год так яро разрекламировал фильм, то на праздниках я его посмотрел, и я хочу спросить (только тоже тех кто посмотрел) где там комедия, и в каких местах вы смеялись, или должны были смеяться?

    Thumb up 0 Thumb down 4

  6. Поросёнок Пётр

    Фильм вернули на Ютуб, сославшись на «ошибку системы», а тем временем…режиссера Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
    Хотел глянуть, из-за чего такой шум, вот сейчас и осуществлю задуманное.

    Thumb up 4 Thumb down 2

  7. Сух

    Я посмотрела, хороший фильм!
    Не совсем комедия, фильм, о том, что в любые времена кто то будет кушать много и хорошие продукты, а кто то голодать.
    И вообще, прежде чем писать гневные посты про фильм, посмотрите его для начала..

    Thumb up 6 Thumb down 6

  8. Гость

    Да не в этом дело! Поймите, диабетчик Жданов не мог обжираться пирожными, о чём настойчиво свистят либероидные политфальсификаторы Истории! А такие фильмы убеждают зрителя: Нет мог!
    Люди, к сожалению, «учат Историю» по голливудским «киношедеврам», где один американский танк разгромил весь вермахт и взял Берлин! Теперь наши пятиколонники взялись за россиян! Все эти «уренгойские извинения» в бундестаге за смерть дойче зольдатен под Сталинградом, истерики ахеджаковой, агитация каяться и платить всем, сдавать острова, территории — всё это рыхление и унавоживание почвы для посадки «зубов дракона» будущим поколениям россиян! Не могут победить в войне, боятся риска неприемлимых потерь на своих территориях, идут проторенной дорогой растления населения РФ! Чтобы под сладенькие речи дробить и подчинять! Не понимать этого — либо наивно, либо преступно. 8)

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