Чувашия тоже хочет списать 3 млрд рублей долгов населения Газпрому
Депутат обращает внимание, что в Чеченской Республике был создан такой прецедент: по иску прокурора суд обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд рублей.
Чувашия тоже хочет списать долги населения Газпрому
Депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов просит прокуратуру провести проверку ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на предмет списания безнадежной к взысканию задолженности населения. Текст обращения депутат опубликовал на своей странице в Facebook.
Как стало известно «Правде ПФО», Константин Степанов направил обращение прокурору Чувашии Василию Пословскому с просьбой провести проверку ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на предмет исполнения «установленных законодательством и внутриведомственными документами действий, необходимых для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию».
Депутат обращает внимание, что в Чеченской Республике был создан такой прецедент: по иску прокурора суд обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд рублей. Как отмечает в обращении Константин Степанов, в III квартале 2018 года задолженность за потребленный газ в Чувашии составляла около 3 млрд рублей, что «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе».
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