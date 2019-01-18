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Сломался светодиодный фонтан из-за перепадов температуры в Бердске

Резко меняющаясяпогода вывела из строя блок питания. Его починят, когда потеплеет хотя бы до -5 градусов.

18.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Марины Волковой 2 коммент.
 
Сломался светодиодный фонтан из за перепадов температуры в Бердске

Чтобы светодиодный фонтан заработал, нужно починить блок питания

Перестал работать светодиодный фонтан в Бердске. На фонтане повесили табличку «Технические работы». Читатели «Курьер. Среда. Бердск» интересуются, что произошло с фонтаном, и когда он опять начнет светиться.

По словам заведующего бердским городским парком культуры и отдыха Сергея Баранова из-за резких перепадов температуры на светодиодном фонтане вышел из строя блок питания. Чтобы заменить в нем провода, необходимо, чтобы на улице потеплело хотя бы до -5 градусов. Как только наступит подходящий момент, блок питания отремонтируют и включат светодиодный фонтан, заверил «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Баранов.


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(2) Комментариев

  1. Последний барак на фергане

    Тут не в погоде дело, а сами блоки питания так сделаны, часто перегорают.

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  2. Аноним

    В бедске может имеет право на существование только светоидиотский фонтан. Либо фекальный :-D

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