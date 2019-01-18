Сломался светодиодный фонтан из-за перепадов температуры в Бердске

Перестал работать светодиодный фонтан в Бердске. На фонтане повесили табличку «Технические работы». Читатели «Курьер. Среда. Бердск» интересуются, что произошло с фонтаном, и когда он опять начнет светиться.

По словам заведующего бердским городским парком культуры и отдыха Сергея Баранова из-за резких перепадов температуры на светодиодном фонтане вышел из строя блок питания. Чтобы заменить в нем провода, необходимо, чтобы на улице потеплело хотя бы до -5 градусов. Как только наступит подходящий момент, блок питания отремонтируют и включат светодиодный фонтан, заверил «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Баранов.