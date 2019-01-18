В жутком ДТП проломил череп водитель Toyota Vista в Новосибирске

В Новосибирске в ДТП серьезно пострадал один из водителей, сообщили сегодня, 18 января, в управлении МВД по Новосибирской области.

Накануне в 22.40 на перекрестке улиц Никитина и Кирова 28-летний водитель автомобиля «Тойота Виста», двигавшийся по ул. Никитина в сторону ул. Нижегородской, совершил столкновение с автомобилем «Митсубиси Аутлендер», следовавшим по ул. Кирова со стороны ул. Добролюбова.

-В результате аварии пострадал водитель «Тойоты», получивший переломы основания черепа, теменной кости и костей носа. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства аварии, — рассказали в полицейском ведомстве.