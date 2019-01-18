Медведев одобрил «упрощенку» для бизнеса
После похорон криминального авторитета дело о клевете возбудили в Амурске
Из-за пьянства и дебоша запретили мобильные бани возле купели на Крещение в Бердске
ПФ уволит несколько тысяч сотрудников в 2019 году из-за цифровизации
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Смертельное ДТП: жестко столкнулись две легковушки и большегруз на трассе Р-256 под Бердском
Вкусные рецепты и приятные акции от ресторанов Бердска
Насильник попался на грабеже в Бердске
В жутком ДТП проломил череп водитель Toyota Vista в Новосибирске
На искромсавшего ножом покрышки трактора завели уголовное дело в Бердске