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В жутком ДТП проломил череп водитель Toyota Vista в Новосибирске

«Тойота» столкнулась с Mitsubishi Outlander на перекрестке. Пострадавший получил переломы основания черепа, теменной кости и костей носа.

18.01.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
В жутком ДТП проломил череп водитель Toyota Vista в Новосибирске

На место ДТП выезжали медики и пожарные

В Новосибирске в ДТП серьезно пострадал один из водителей, сообщили сегодня, 18 января, в управлении МВД по Новосибирской области.

Накануне в 22.40 на перекрестке улиц Никитина и Кирова 28-летний водитель автомобиля «Тойота Виста», двигавшийся по ул. Никитина в сторону ул. Нижегородской, совершил столкновение с автомобилем «Митсубиси Аутлендер», следовавшим по ул. Кирова со стороны ул. Добролюбова.

-В результате аварии пострадал водитель «Тойоты», получивший переломы основания черепа, теменной кости и костей носа. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства аварии, — рассказали в полицейском ведомстве.

В жутком ДТП проломил череп водитель Toyota Vista в Новосибирске

На месте ДТП


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