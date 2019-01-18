ПФ уволит несколько тысяч сотрудников в 2019 году из-за цифровизации

В 2019 году сотрудников Пенсионного фонда ждут новые сокращения, сообщил глава ПФР Антон Дроздов. Несколько тысяч работников будут уволены в связи с цифровизацией работы фонда.

Пенсионный фонд России продолжит оптимизацию численности сотрудников фонда, сообщил в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов. В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.

«Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий», — сказал Дроздов. «У нас есть определенные планы (по сокращению сотрудников. — РБК), как правило, это несколько тысяч человек», — добавил он, отметив, что точное количество пока не определено.

ПФР в настоящее время завершает работу над «дорожной картой» по оптимизации, которая, по словам Дроздова, будет утверждена в течение ближайшего месяца.

«Сейчас у нас утвержден план, согласно которому мы изучаем возможность использования инфраструктуры Фонда социального страхования, для того чтобы гражданин в отделении Фонда соцстраха мог получить услугу Пенсионного фонда, и наоборот», — продолжил председатель ПФР. По его словам, это даст гражданам возможность в шаговой доступности получить услуги фонда. «А нам за счет централизации обработки информации — сократить количество персонала на районном уровне и, таким образом, укрепить персонал на уровне субъекта Российской Федерации и повысить качество обработки информации», — отметил он.

Кроме того, ПФР планирует активно использовать МФЦ и расширять возможности личного кабинета на портале госуслуг, что позволит ​фонду «обслуживать граждан в удаленном доступе, в основном за счет бэк-офисов».

«Например, у нас есть проект единого контакт-центра Пенсионного фонда, в перспективе который может быть объединен с контакт-центрами и других фондов в рамках Минтруда», — рассказал Дроздов.

В Пенсионном фонде работают 108,8 тыс. человек, следует из публичного годового отчета фонда за 2017 год. Абсолютное большинство работников — женщины, и почти половина всех сотрудников работают в ПФР более десяти лет. В течение 2017 года ПФР сократил численность сотрудников на 10% в связи с оптимизацией структуры управлений фонда, а также с передачей функции по администрированию страховых взносов в Федеральную налоговую службу.

Источник: РБК