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ПФ уволит несколько тысяч сотрудников в 2019 году из-за цифровизации

Пенсионный фонд России продолжит оптимизацию численности работников, среди которых в основном женщины.

18.01.2019 Один комментарий
 
ПФ уволит несколько тысяч сотрудников в 2019 году из за цифровизации

Управление пенсионного фонда по Бердску всегда было в числе лучших по области

В 2019 году сотрудников Пенсионного фонда ждут новые сокращения, сообщил глава ПФР Антон Дроздов. Несколько тысяч работников будут уволены в связи с цифровизацией работы фонда.

Пенсионный фонд России продолжит оптимизацию численности сотрудников фонда, сообщил в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов. В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.

«Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий», — сказал Дроздов. «У нас есть определенные планы (по сокращению сотрудников. — РБК), как правило, это несколько тысяч человек», — добавил он, отметив, что точное количество пока не определено.

ПФР в настоящее время завершает работу над «дорожной картой» по оптимизации, которая, по словам Дроздова, будет утверждена в течение ближайшего месяца.

«Сейчас у нас утвержден план, согласно которому мы изучаем возможность использования инфраструктуры Фонда социального страхования, для того чтобы гражданин в отделении Фонда соцстраха мог получить услугу Пенсионного фонда, и наоборот», — продолжил председатель ПФР. По его словам, это даст гражданам возможность в шаговой доступности получить услуги фонда. «А нам за счет централизации обработки информации — сократить количество персонала на районном уровне и, таким образом, укрепить персонал на уровне субъекта Российской Федерации и повысить качество обработки информации», — отметил он.

Кроме того, ПФР планирует активно использовать МФЦ и расширять возможности личного кабинета на портале госуслуг, что позволит ​фонду «обслуживать граждан в удаленном доступе, в основном за счет бэк-офисов».

«Например, у нас есть проект единого контакт-центра Пенсионного фонда, в перспективе который может быть объединен с контакт-центрами и других фондов в рамках Минтруда», — рассказал Дроздов.

В Пенсионном фонде работают 108,8 тыс. человек, следует из публичного годового отчета фонда за 2017 год. Абсолютное большинство работников — женщины, и почти половина всех сотрудников работают в ПФР более десяти лет. В течение 2017 года ПФР сократил численность сотрудников на 10% в связи с оптимизацией структуры управлений фонда, а также с передачей функции по администрированию страховых взносов в Федеральную налоговую службу.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Уволенные работники пенсионного фонда вышли на митинг с вилами и мотыгами, обвязанные тигровыми шкурами, чтобы протестовать против научно-технического прогресса.
    Вышедший на митинг Путин опять пообещал народу 25 миллионов новых рабочих мест, которые его министы постоянно отбирают у народа.
    *CRAZY*

    Thumb up 4 Thumb down 1

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