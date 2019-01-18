Пришел в ужас от поездки на маршрутке мэр Саратова

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«Требую немедленно разобраться, почему подобные случаи имеют место быть, почему подвижной состав в таком неудовлетворительном состоянии выходит на линию, почему водитель считает возможным так некорректно себя вести», — заявил мэр.Также Исаев отметил, что на конечной остановке в Агафоновке не убран снег. Кроме того, по его словам, нужно расширить улицу Клочкова.»
Когда власти Бердска пересядут на местные автобусы, маршрутки ежедневно и упадут с неба на грешную землю? Только через свою шкуру можно почувствовать беды народа и начать их исправлять, но для этого нужно спустится с небес на грешную землю, ведь с небес все беды на земле кажутся такими мелкими и нестоящими внимания небожителей…..
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Пусть в поликлинику запишется, в очередь в дет сад встанет, оплатит сбор в школе, дозвонится по 02,
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Вчера прокатился в Новосибирске на маршрутке №38, едет почти через весь город. И самое интересное: цена проезда- 22 рубля!!! Конечно не рентабельный маршрут!
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