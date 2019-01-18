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Пришел в ужас от поездки на маршрутке мэр Саратова

Михаил Исаев остался недоволен грубостью водителя, а также техническим и санитарным состоянием салона. Мэр поручил чиновникам пересесть на общественный транспорт.

18.01.2019 Фото: администрация муниципального образования "Город Саратов" 3 коммент.
 
Пришел в ужас от поездки на маршрутке мэр Саратова

Мэр Саратов 40 минут ехал в маршрутке, а потом рассказал об это на совещании

Мэр Саратова Михаил Исаев продолжил ездить на работу на общественном транспорте после возвращения из командировки в Москву.

Из-за проблем с уборкой снега в городе Исаев первые четыре рабочих дня в новом году не пользовался автомобилем для поездок на работу. Он оценивая состояние дорог и работу автобусов и маршруток. Также мэр поручил подчиненным пересесть на общественный транспорт, чтобы «в часы пик понять все социальное напряжение горожан».

В четверг он ехал из поселка Агафоновка на окраине города на маршрутке № 58 и остался недоволен грубостью водителя, а также техническим и санитарным состоянием салона. Поездка длилась 40 минут.

«Требую немедленно разобраться, почему подобные случаи имеют место быть, почему подвижной состав в таком неудовлетворительном состоянии выходит на линию, почему водитель считает возможным так некорректно себя вести», — заявил мэр.

Также Исаев отметил, что на конечной остановке в Агафоновке не убран снег. Кроме того, по его словам, нужно расширить улицу Клочкова.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «Требую немедленно разобраться, почему подобные случаи имеют место быть, почему подвижной состав в таком неудовлетворительном состоянии выходит на линию, почему водитель считает возможным так некорректно себя вести», — заявил мэр.Также Исаев отметил, что на конечной остановке в Агафоновке не убран снег. Кроме того, по его словам, нужно расширить улицу Клочкова.»

    Когда власти Бердска пересядут на местные автобусы, маршрутки ежедневно и упадут с неба на грешную землю? Только через свою шкуру можно почувствовать беды народа и начать их исправлять, но для этого нужно спустится с небес на грешную землю, ведь с небес все беды на земле кажутся такими мелкими и нестоящими внимания небожителей…..

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  2. Новый мэр

    Пусть в поликлинику запишется, в очередь в дет сад встанет, оплатит сбор в школе, дозвонится по 02,

    Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Аноним

    Вчера прокатился в Новосибирске на маршрутке №38, едет почти через весь город. И самое интересное: цена проезда- 22 рубля!!! Конечно не рентабельный маршрут! :-D :-D :-D

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