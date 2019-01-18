Пришел в ужас от поездки на маршрутке мэр Саратова

Мэр Саратова Михаил Исаев продолжил ездить на работу на общественном транспорте после возвращения из командировки в Москву.

Из-за проблем с уборкой снега в городе Исаев первые четыре рабочих дня в новом году не пользовался автомобилем для поездок на работу. Он оценивая состояние дорог и работу автобусов и маршруток. Также мэр поручил подчиненным пересесть на общественный транспорт, чтобы «в часы пик понять все социальное напряжение горожан».

В четверг он ехал из поселка Агафоновка на окраине города на маршрутке № 58 и остался недоволен грубостью водителя, а также техническим и санитарным состоянием салона. Поездка длилась 40 минут.

«Требую немедленно разобраться, почему подобные случаи имеют место быть, почему подвижной состав в таком неудовлетворительном состоянии выходит на линию, почему водитель считает возможным так некорректно себя вести», — заявил мэр.

Также Исаев отметил, что на конечной остановке в Агафоновке не убран снег. Кроме того, по его словам, нужно расширить улицу Клочкова.

Источник: РИА Новости