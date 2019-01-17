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Россияне стыдятся «вечной» бедности и развала СССР

Граждане России испытывают гордость за победу в Великой Отечественной войне, космос и Крым. Всего 9% опрошенных при мыслях о своем народе вспоминают о вере.

17.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Россияне стыдятся «вечной» бедности и развала СССР

Советский Союз не сохранили, но остались его символы

Жизнь в вечной бедности, разрушение СССР и грубость нравов вызывают у россиян наибольший стыд, выяснил Левада-центр. Но они считают Россию великой державой и гордятся возвращением Крыма.

​Гордость за Победу и Крым

Социологи Левада-центра представили итоги проведенного в ноябре—декабре прошлого года опроса, посвященного проблеме национальной идентификации россиян (есть у РБК). В первую очередь с мыслью о своем народе у россиян ассоциируются общие история и прошлое (53%; год назад 46%), территория (35%), место рождения (33%), природа (25%) и государство (22%).

Россияне стыдятся «вечной» бедности и развала СССР

Несмотря на резонанс вокруг создания автокефальной церкви на Украине, место религии в национальной идентификации незначительно — всего 9% опрошенных при мыслях о своем народе вспоминают о вере. Даже у воцерковленных респондентов религиозный фактор не вошел в первую пятерку ответов.

Когда речь заходит о гордости за страну, то россияне в основном связывают ее с событиями из истории — победой в Великой Отечественной войне (87%), освоением космоса (50%), великой русской литературой (40%), достижениями науки (37%). Из современных событий, за которые опрошенные испытывают чувство гордости, значится возвращение Крыма в Россию (45%, третье место).

Россияне стыдятся «вечной» бедности и развала СССР
Обращение к прошлому происходит, когда недостаточно оснований для гордости в настоящем, прокомментировала РБК результаты опроса социолог Левада-центра Карина Пипия. На уровне государства обращение к прошлому характеризуется поиском национальной идеи, а на бытовом — в наклейках на автомобили с надписями «1941–1945: можем повторить», отмечает она. Социолог указывает, что национальная гордость в России сильно привязана к советским временам и ключевым достижениям того периода.

«Отсюда и стыд за то, что развалили такое государство, особенно среди старших поколений, — объясняет Пипия. — Современной позитивной и коллективно разделяемой идеи, вокруг которой могло бы солидаризироваться фрагментированное российской общество, без обращения к прошлому и истории в настоящее время нет».

Стыд за бедность и распад СССР

А вот чувство стыда у россиян, напротив, связано в основно​​м с настоящим: почти две трети респондентов (61%; годом ранее 54%) огорчены «вечной бедностью и неустроенностью», в которой исторически живет «великий народ»; их смущают также грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу (37%; рост с 24%) и отставание от Запада (24%).

В первую тройку явлений, за которые россиянам стыдно, вошел и распад СССР. За год на 12% (с 33 до 45%) выросло число респондентов, стыдящихся этого события.

Россияне стыдятся «вечной» бедности и развала СССР
Рост числа ответов на вопросы о стыдных моментах в истории указывает на большую рационализацию мнения россиян о том, кто мы есть и что нам нравится и не нравится, полагает Пипия. Эту тенденцию она связывает с недовольством респондентов пенсионной реформой, страхом безработицы, снижением доходов и т.д. В отличие от чувства гордости, обращенного преимущественно в прошлое, чувство стыда сфокусировано на настоящем. «Проблема бедности становится для населения все актуальнее, а проблема межличностного недоверия в постсоветском обществе сохраняется», — резюмировала эксперт.

Стремление к величию

Левада-центр исследовал одно из оснований для национальной идентичности — представление респондентов, согласно которому Россия является великой державой. Доля сторонников этого мнения продолжает расти, и в ноябре 2018 года она достигла 75% (против 72% в прошлом году). В частности, на 7 п.п. выросла доля опрошенных, определенно считающих страну великой. Среди респондентов 62% считают русских великим народом с особым местом в истории и 88% согласны с тем, что Россия должна сохранить за собой роль великой державы.
Россияне стыдятся «вечной» бедности и развала СССР
С 2000 года возвращение России статуса великой и уважаемой державы всегда было главным ожиданием от главы государства, отмечают в Левада-центре. Согласие с мнением о великодержавности России зависит от удовлетворенности делами в настоящем. Среди тех опрошенных, кто считал, что дела в стране идут в правильном направлении, суммарный уровень согласия с утверждением, что Россия — великая держава, составил 89%. Среди сторонников позиции, что страна движется по неверному пути, таковых было на 29 п.п. меньше.
Россияне стыдятся «вечной» бедности и развала СССР
C 2014 года все больше респондентов считают Россию великой, поскольку присоединение Крыма компенсировало потребность россиян в чувстве принадлежности к великой державе, потерянном после распада СССР, отметила Пипия. В отличие от изменившегося в 2018 году тренда на рост одобрения деятельности власти в посткрымский период великодержавные настроения сохранились и укрепляются, добавила социолог.
Россияне стыдятся «вечной» бедности и развала СССР

Великая для половины

В мае 2018 года социологи ВЦИОМа опрашивали россиян, станет ли Россия великой в течение 15–20 лет. Почти половина опрошенных (49%) заявили, что страна уже является великой державой, более трети выразили надежду, что она войдет в число ведущих государств мира в ближайшие 15–20 лет, не согласны с этим только 11%. Респонденты считали, что сильной Россию в глазах остального мира делают боеспособная и хорошо вооруженная армия (26%), сила воли и дух народа (22%), хороший и сильный президент (17%).

Политолог Николай Миронов считает, что в понятие великой державы респонденты могут вкладывать свои надежды на лучшее будущее страны. По его мнению, респондентам уже недостаточно внешних успехов России, они ждут хороший и стабильный уровень жизни.

«Чем беднее люди, тем больше в их сознании диссонанс. И в пропаганде относительно внешней политики россияне чувствуют подвох: если мы такие великие, то почему от нас отвернулись многие страны, а другие мало дорожат нашей дружбой? — поясняет Миронов. — Конфликт с Белоруссией, странная история с Курильскими островами наводят на мысль, что Россию, может быть, не так и уважают и что многое еще надо сделать, чтобы реально восстановить величие».

Опросы Левада-центра были проведены 22–28 ноября и 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке 1,6 тыс. человек в 136 населенных пунктах, 52 регионах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    да, за Победу и СССР догорбачевского периода горжусь..
    а вот в мутном настоящем гордиться нечем …
    «всё отняли у меня Вова и его друзья» (с)

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