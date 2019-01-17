США начнут выходить из договора по РСМД 2 февраля

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает агентство Reuters. Процесс выхода США из договора, как ожидается, займет полгода.

Томпсон добавила, что США приняли решение начать процесс выхода из ДРСМД потому что не видят признаков того, что Россия, которую Вашингтон обвиняет в нарушении этого договора, вновь начнет его соблюдать. «Мы не смогли добиться прорыва вчера с Россией», — заявила Томпмон. «На основании вчерашнего обсуждения и соответствующей риторики сегодня мы не видим признаков того, что Россия примет решение о соблюдении [ДРСМД]», — сказала заместитель госсекретаря США.

Она отметила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было. «Атмосфера были очень профессиональной и откровенной, мы были очень открыты друг с другом», — при этом заявила дипломат. «Мы разговаривали так долго, как нам было это необходимо, пока не пришли к поминанию того, что дальше ни с одной, ни с другой стороны никаких подвижек уже не будет», — добавила Томпсон.

Как сообщило агентство Bloomberg, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила в среду, что США финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности. Она добавила, что период времени, который займет разработка таких средств, пока не определен.

Консультации РФ и США в межведомственном формате по ДРСМД состоялись 15 января в Женеве, они продолжались более двух часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — Андреа Томпсон.

О ДСНВ

Ситуация вокруг ДРСМД негативно отражается на перспективах продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), сказала Томпсон в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

Она прежде всего подтвердила, что тематика ДСНВ, или нового ДСНВ, как его принято именовать в США, была затронута на прошедших российско-американских консультациях.

«Состоявшееся вчера [во вторник] обсуждение касалось ДРСМД, а не нового ДСНВ. Однако я затронула [в диалоге] с заместителем министра иностранных дел [Рябковым] важность того, что режим контроля над вооружениями, опять-таки, работает только в том случае, если вы придерживаетесь [условий] договора < …> Они [новый ДСНВ и ДРСМД] не взаимосвязаны. Но когда [какая-то] сторона нарушает один договор, это не несет [хороших] обещаний для последующего договора», — заявила Томпсон.

При этом она подчеркнула, что и Россия, и США продолжают выполнять ДСНВ. «Мы выполняем свои обязательства в рамках нового ДСНВ. И Россия, и США вышли на центральные ограничения договора в феврале, и мы продолжаем выполнять свои обязательства», — сказала заместитель главы американского внешнеполитического ведомства. Она также напомнила, что «до истечения этого договора остается еще пара лет».

Недостаточно визуального осмотра ракеты

Дипломат отметила, что Соединенным Штатам недостаточно визуального осмотра российской ракеты, которую они подозревают в нарушении параметров, установленных ДРСМД, чтобы убедиться в дальности ее действия. «Увидеть ракету — не означает узнать, какой у нее радиус действия», — сказал она. «И это нарушение договора. У них [у России] есть система, дальность действия которой превышает разрешенную в рамках договора», — утверждала Томпсон.

«То же самое можно сказать и про наблюдение за тестовым запуском, который произведут российские военные: опять же — они сами будут выбирать и пусковую систему, и ракету. Все это должно быть проверяемым», — добавила она. «Что касается всех других предложений, которые вчера делала российская делегация, то ни одно из них и — я подчеркну это — ни одна из их так называемых прозрачных мер не является проверяемой в рамках контроля над вооружениями», — утверждала замгоссекретаря.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года заявил о том, что российская сторона предложила США на «экспертном уровне воочию убедиться, что из себя на самом деле представляет та самая ракета 9М729, которую они подозревают в нарушении параметров, установленных Договором», однако американская сторона не захотела ознакомиться с российскими предложениями и не объяснила причины.

Дверь для РФ открыта

Дверь для российско-американского диалога по стратегической стабильности открыта, заверила Томпсон.

«Что касается переговоров по стратегической стабильности… У нас были встречи президентов [Владимира Путина и Дональда Трампа], госсекретарь [США Майкл Помпео] встречался с министром иностранных дел [Сергеем Лавровым], встречались помощники по национальной безопасности [помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев], я встречалась со своим коллегой [Сергеем Рябковым]. Так что дверь открыта», — заявила Томпсон.

«У нас идут обсуждения с российскими коллегами. Мы встретились лишь вчера. Поэтому дверь открыта, диалог идет. Просто не было позитивных действий с противоположной стороны стола [переговоров]», — считает заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США.

О договоре

Под действие договора (подписан 8 декабря 1987 года, вступил в силу 1 июня 1988 года) подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. В последние годы США неоднократно обвиняли Россию в нарушении соглашения. Российская сторона с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает встречные претензии.

Вашингтон утверждает, что российская ракета наземного базирования 9М729 по своим характеристикам якобы нарушает положения соглашения. РФ проинформировала коллег, что 18 сентября 2017 года на полигоне «Капустин Яр» в рамках учений «Запад-2017» был произведен учебно-боевой пуск данной ракеты на максимальную дальность — она пролетела менее 480 км.

Источник: ТАСС