«Заживо похоронила» старика-инвалида его соседка в Бердске

Несколько дней не отзывался на стук в дверь и звонки соседки старик-инвалид в Бердске. Бердчанка забила тревогу: возможно с пожилым соседом произошло несчастье. И обратилась в разные службы.

На место вызвали сотрудников поисково-спасательного отряда (ПСО). Там их уже ждали полицейские. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали дверь и вошли в квартиру, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Там их ждал удивленный пенсионер. Он был жив и здоров, медицинская помощь ему не потребовалась. Скорее всего, инвалид просто не хотел открывать двери, предположил Козин.