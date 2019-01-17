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«Заживо похоронила» старика-инвалида его соседка в Бердске

Соседка забила тревогу: пенсионер несколько дней не отвечает на стук в дверь. На место прибыли полицейские и спасатели.

17.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Заживо похоронила старика инвалида его соседка в Бердске

Пожилым инвалидам требуется постоянное внимание родных

Несколько дней не отзывался на стук в дверь и звонки соседки старик-инвалид в Бердске. Бердчанка забила тревогу: возможно с пожилым соседом произошло несчастье. И обратилась в разные службы.

На место вызвали сотрудников поисково-спасательного отряда (ПСО). Там их уже ждали полицейские. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали дверь и вошли в квартиру, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Там их ждал удивленный пенсионер. Он был жив и здоров, медицинская помощь ему не потребовалась. Скорее всего, инвалид просто не хотел открывать двери, предположил Козин.


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