Украла дорогие шубы у матери и сдала в ломбард жительница Новосибирска

В Центральном районе Новосибирска полицейские раскрыли кражу шуб, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

14 января из квартиры дома по ул. Гоголя у женщины были похищены две меховые шубы на общую сумму 350 тыс. рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №1 «Центральный» УМВД России по Новосибирску установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась ранее не судимая дочь потерпевшей, которая сдала похищенное в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Сотрудники полиции в ходе обыска изъяли данные шубы и вернули владельцу. Проводится расследование.