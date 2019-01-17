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Украла дорогие шубы у матери и сдала в ломбард жительница Новосибирска

Пострадавшей причинен ущерб в размере 350 тыс. рублей. Воровку задержала полиция.

17.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Украла дорогие шубы у матери и сдала в ломбард жительница Новосибирска

Полиция оперативно установила вора

В Центральном районе Новосибирска полицейские раскрыли кражу шуб, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

14 января из квартиры дома по ул. Гоголя у женщины были похищены две меховые шубы на общую сумму 350 тыс. рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №1 «Центральный» УМВД России по Новосибирску установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась ранее не судимая дочь потерпевшей, которая сдала похищенное в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Сотрудники полиции в ходе обыска изъяли данные шубы и вернули владельцу. Проводится расследование.


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